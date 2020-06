V Bielorusku zadržali Babaryka, chce kandidovať proti Lukašenkovi

Minsk 18. júna (TASR) - Bieloruská polícia vo štvrtok zadržala a predviedla na výsluch Viktora Babaryka, ktorý chce byť v nadchádzajúcich prezidentských voľbách jedným z konkurentov úradujúcej hlavy štátu Alexandra Lukašenka.



Ako informoval spravodajský server TUT.by, spolu s Babarykom bol zadržaný aj jeho syn Edvard, ktorý je šéfom jeho volebného štábu.



Zadržanie a vypočúvanie sa podľa TUT.by uskutočňuje v rámci vyšetrovaniu banky Belgazprombank v súvislosti s podozrením z daňových únikov a prania špinavých peňazí. Belgazprombank je najväčšia banka v Bielorusku a e dcérskou spoločnosťou ruského energetického gigantu Gazprom.



Spravodajský portál Novaja gazeta informoval, že Babarykovcov zadržali vo štvrtok ráno po tom, ako volebnej komisii odovzdali ďalšie hárky s podpismi na podporu kandidatúry Viktora Babaryka v prezidentských voľbách.



Po zadržaní ich oboch previedli na výsluch na oddelenie vyšetrovania finančnej trestnej činnosti pôsobiace v rámci Výboru štátnej kontroly (KGK).



Viktor Babaryko vo svojom tvíte po zadržaní informoval, že vyšetrovatelia im odmietajú povoliť kontakt s advokátom, pričom to zdôvodňujú nácvikom poplachu v budove.



Advokáti označili zadržanie svojho mandanta za protiprávne a uviedli, že sa budú domáhať jeho prepustenia na slobodu.



Podľa Novej gazety v Babarykovom dome na predmestí Minska sa začala policajná prehliadka.



Do mája tohto roku Babaryko pôsobil 20 rokov ako riaditeľ banky Belgazprombank. Tejto funkcie sa vzdal, aby mohol kandidovať v prezidentských voľbách a viesť predvolebnú kampaň.



Mesiac po tom, ako z banky odišiel, sa tam 12. júna začali policajné prehliadky a niekoľko manažérov banky - súčasných i bývalých - bolo zadržaných.



V kauze, ktorá sa týka údajných finančných machinácií v banke Belgazprombank, však Babaryko nefiguruje ako stíhaný či podozrivý.



Podľa verzie KGK na pôde Belgazprombanku pôsobila zločinecká skupina, ktorá do zahraničia poukazovala veľké objemy peňazí. Od 15. júna je na banku uvalená dočasná správa.



Babaryko pred niekoľkými dňami po razii a zatýkaní na svojom bývalom pracovisku rozhodne vylúčil stiahnutie svojej kandidatúry z prezidentských volieb. Na podporu svojej kandidatúry v prezidentských voľbách už získal 425.000 podpisov, čo postačuje na jeho oficiálnu registráciu. Jeho štáb však v stredu oznámil, že jeho bankové účty sú zablokované.



Razie v Belgazprombanku a ďalších spoločnostiach Babaryko minulý týždeň označil za "nátlakovú taktiku". Zdôraznil, že banka za jeho vedenia prešla auditmi bieloruských i zahraničných spoločností a voči jej činnosti nikdy nemali výhrady ani bieloruské vládne orgány.



Incident podľa neho "jasne ukazuje, že predstavitelia súčasného vedenia sú pripravení použiť akékoľvek prostriedky, aby zabránili spravodlivým voľbám" v Bielorusku.



V súvislosti s avizovanými prezidentskými voľbami bieloruské vedenie v posledných týždňoch pritvrdilo prenasledovanie predstaviteľov a prívržencov opozície, pričom viacerí z nich boli zadržaní.



Medzi zadržanými sa koncom mája ocitol aj obľúbený bloger Siarhej Cichanovskij, ktorého manželka Svitlana a jej štáb na zhromaždeniach zbierali podpisy na podporu jej kandidatúry v prezidentských voľbách.



Lukašenko je prezidentom Bieloruska od roku 1994 a nedávno naznačil, že má záujem zastávať túto funkciu ešte ďalšie dve funkčné obdobia.



Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá monitoruje predvolebné kampane i samotné hlasovanie, od roku 1995 neuznala žiadne voľby v Bielorusku ako slobodné a spravodlivé.