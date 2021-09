V Bielorusku zrejme zorganizujú referendum za zrušenie trestu smrti

Minsk 29. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok súhlasil s tým, že by v krajine mali zorganizovať osobitné referendum za zrušenie trestu smrti alebo zmeny postupu pri jeho uplatňovaní. Informoval o tom portál Meduza.io s odvolaním sa na bieloruskú televíziu Belsat.



Člen bieloruskej ústavnej komisie Piotr Miklaševič v utorok oznámil, že komisia rokovala o tom, či sa majú v rámci referenda o novej ústave, ktoré sa má konať vo februári budúceho roka, zaoberať aj otázkou trestu smrti. Bielorusko je totiž poslednou európskou krajinou, v ktorej trest smrti ešte nezrušili.



Komisia nakoniec dospela k záveru, že v súčasnosti nie je nevyhnutné sa tejto otázke venovať v rámci referenda o novej ústave, avšak je nevyhnutné sa k nej v budúcnosti vrátiť pri špeciálnom referende.



Kedy by sa toto referendum malo konať, však zatiaľ nie je známe. Podľa Miklaševiča totiž príprava referenda nie je jednoduchá a pre jeho zorganizovanie je potrebné vykonať sociologické prieskumy a výskum o tom, či je spoločnosť na prijatie takého vážneho rozhodnutia pripravená.



Lukašenko podľa vlastných slov s týmto názorom súhlasí, aj keď si myslí, že väčšina ľudí sa vyjadrí za zachovanie trestu smrti.



"Aj tak si myslím, že väčšina je za zachovanie (trestu smrti)... Ak už sa však tomu chceme venovať, tak pri osobitnom referende," uviedol Lukašenko.



Trest smrti v Bielorusku vykonávajú zastrelením. Koľko ľudí od roku 1990 na tento trest odsúdili, nie je známe. Podľa neoficiálnych údajov na zastrelenie odsúdili viac ako 400 ľudí a podľa údajov ochrancov ľudských práv Lukašenko omilostil iba dvoch ľudí odsúdených na trest smrti.



Mnohé západné krajiny a medzinárodné organizácie žiadajú od Bieloruska, aby tento trest zrušilo.



V samotnom Bielorusku sa už jedno referendum za zrušenie trestu smrti konalo, a to v roku 1996. Viac ako 80 percent zúčastnených sa vtedy vyjadrilo za zachovanie tohto trestu. V tom čase však bolo jedinou alternatívou len odsúdenie na 15 rokov väzenia. To neskôr predĺžili na 25 rokov a dnes zákon umožňuje pri veľmi vážnych prípadoch odsúdenie aj na doživotie, píše Meduza.