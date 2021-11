Bilčík: CoFoE vyčleňuje kľúčové návrhy, ktoré môžu ovplyvniť budúcu EÚ

Brusel/Bratislava 19. novembra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) sa dobre rozbehla a vyčleňuje najkľúčovejšie návrhy, ktoré by mali ovplyvniť budúcu podobu EÚ. Myslí si to slovenský europoslanec Vladimír Bilčík, patriaci do 108-člennej skupiny európskych zákonodarcov, ktorí dotvárajú parlamentné zhromaždenie zaoberajúce sa CoFoE.



"Konferencia začala skutočne fungovať, nielen v pléne, ale aj v pracovných skupinách," uviedol. Pripomenul, že sa zriadili pracovné skupiny, kde sú okrem zástupcov občanov aj europoslanci, národní poslanci a predstavitelia vlád. On bol zaradený do skupiny, ktorá sa venuje základným ľudským právam a ktorú vedie eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



Doterajšie podnety zo strany občanov, ktorí sa priamo zúčastňujú na Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE), sú veľmi užitočné. V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.



Spoločne s dvoma ďalšími podpredsedníčkami EK - Věrou Jourovou a Dubravkou Šuicovou - pracuje vo Výkonnom výbore Konferencie o budúcnosti Európy, pričom každý z nich vedie aj jednu pracovnú skupinu. Šefčovič vedie pracovnú skupinu pre zdravotníctvo. Prvé zasadnutie tejto skupiny v Štrasburgu považuje za veľmi užitočné a podnetné.



"Od občanov prichádzali dobré podnety ohľadom cezhraničného zdravotného poistenia, aby bol v Európe zaistený univerzálny prístup v oblasti zubárskej starostlivosti, ale aj o tom, aby bol kvalitný prístup k liekom všade v Európe," priblížil.