V bitcoinovej kauze nie je nikto stíhaný, pokračuje vyšetrovanie

Praha 22. júla (TASR) - V kauze bitcoinov, ktoré českému ministerstvu spravodlivosti daroval po podmienečnom prepustení z väzenia odsúdený kriminálnik, zatiaľ nie je nikto trestne stíhaný. Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci kauzu naďalej preveruje. Po utorkovom rokovaní bezpečnostného výboru českého Senátu to bez bližších podrobností povedal olomoucký vrchný štátny zástupca Radim Dragoun, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Naďalej prebieha preverovanie. To znamená, nikto nie je trestne stíhaný,“ uviedol Dragoun. „Ja som len veľmi všeobecne popísal bitcoinovú kauzu a následne som popísal komunikáciu medzi vrchným štátnym zastupiteľstvom a ministerstvom spravodlivosti,“ opísal stretnutie so senátormi. Konkrétne informácie poskytovať podľa svojich slov nemohol, lebo nebol zbavený mlčanlivosti.



Senátori si na schôdzku bezpečnostného výboru pozvali aj ministerku spravodlivosti Evu Decroix. Chceli od nej vedieť podrobnosti o tom, ako pokračuje vyšetrovanie, a tiež si žiadali podklady k daru bitcoinov v hodnote takmer jednej miliardy českých korún.



Prípadom sa v júni na mimoriadnej schôdzi zaoberali aj poslanci, premiér Petr Fiala preň zvolal Bezpečnostnú radu štátu a na konci mája v dôsledku kauzy z funkcie odstúpil vtedajší minister spravodlivosti Pavel Blažek, ktorý prevod kryptomeny dohodol.



Muž, ktorý bol v minulosti odsúdený za predaj drog na internete, rezortu ponúkol prostredníctvom svojho právnika 30 percent bitcoinov z peňaženky, ktorá sa mu po prepustení z väzenia vrátila. Minister dar prijal a štát z neho vo verejných aukciách získal 956,8 milióna korún (viac než 38 miliónov eur). Podľa zistení českých médií je však pravdepodobné, že kryptomena pochádza z nelegálnej činnosti.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)