V blízkosti Bieleho domu bolo počuť streľbu
Washington 24. mája (TASR) - Americké bezpečnostné zložky v sobotu večer obkľúčili Biely dom po tom, čo bola neďaleko hlásená streľba. Americký prezident Donald Trump sa v tom čase nachádzal v Bielom dome, kde rokoval o dohode s Iránom, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice CNN.
Tajná služba ozrejmila, že vyšetruje správy o výstreloch na rohu ulíc 17th Street a Pennsylvania Avenue Northwest, neďaleko Bieleho domu. Riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel uviedol, že FBI je na mieste a pomáha tajnej službe.
Podľa tamojších predstaviteľov prišiel strelec na roh ulíc a spustil paľbu na políciu. Podozrivý bol zneškodnený a prevezený do Nemocnice Georgea Washingtona, oznámili predstavitelia. Agentúra Reuters uvádza, že úrady identifikovali osobu ako emocionálne nestabilného jedinca. Podľa zdroja agentúry AP utrpel zranenia aj jeden okoloidúci, pričom obe osoby sú v kritickom stave.
Polícia znemožnila prístup k prezidentskému sídlu a novinári, ktorí sa v tom čase nachádzali na Severnom trávniku Bieleho domu, uviedli na platforme X, že dostali príkaz utiecť a ukryť sa v tlačovej miestnosti sídla.
Sedemdesiatdeväťročný Trump sa stal terčom troch pokusov o atentát, pričom posledný sa odohral 25. apríla, pripomína AFP. Ozbrojený muž vtedy prenikol cez bezpečnostnú kontrolu v hoteli Washington Hilton, kde sa konala výročná večera asociácie korešpondentov Bieleho domu za účasti predstaviteľov vlády vrátane prezidenta.
