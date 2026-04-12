V blízkosti diplomatov z USA sa v stredu zrútil dron
Podľa irackého predstaviteľa „bolo diplomatické podporné centrum v stredu terčom troch dronov“.
Autor TASR
Bagdad 11. apríla (TASR) - V areáli bagdadského letiska sa tento týždeň v blízkosti skupiny amerických diplomatov, ktorí sprevádzali nedávno prepustenú americkú novinárku, zrútilo bezpilotné lietadlo. Pre agentúru AFP to uviedol vysokopostavený iracký bezpečnostný predstaviteľ, píše TASR.
Táto správa objasňuje vyhlásenie, ktoré vo štvrtok vydalo americké ministerstvo zahraničných vecí a v ktorom uviedlo, že si predvolalo irackého veľvyslanca vo Washingtone, aby vyjadrilo „dôrazné odsúdenie“ útokov Iránom podporovaných skupín na americké ciele „vrátane prepadnutia amerických diplomatov v Bagdade 8. apríla“.
Od vypuknutia vojny na Blízkom východe 28. februára sa americké veľvyslanectvo a logistické a diplomatické centrum na letisku v Bagdade stali opakovane terčmi dronových a raketových útokov, z ktorých väčšinu sa podarilo zachytiť.
Proiránske ozbrojené skupiny v Iraku sa priznali ku každodenným útokom na „nepriateľské základne“ v krajine i v okolitom regióne, ale v stredu uviedli, že po oznámení dočasného prímeria medzi USA a Iránom svoje akcie pozastavujú.
O niekoľko hodín neskôr však americké veľvyslanectvo informovalo o nových dronových útokoch v blízkosti svojich priestorov na letisku. Podľa irackého predstaviteľa „bolo diplomatické podporné centrum v stredu terčom troch dronov“.
„Jeden z nich dopadol asi 50 metrov od diplomatického tímu sprevádzajúceho americkú novinárku Shelly Kittlesonovú,“ dodal.
Členovia Iránom podporovanej ozbrojenej skupiny Katáib Hizballáh túto novinárku uniesli 31. marca v irackej metropole. Prepustenie tejto oceňovanej novinárky, ktorá spolupracuje s viacerými zahraničnými médiami, oznámil minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v utorok.
Iracká šiitská polovojenská skupina Katáib Hizballáh patrí medzi najvplyvnejšie frakcie v Iraku s úzkymi väzbami na iránske Revolučné gardy. Irán ju dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj zbraňami.
