V blízkosti hlavného mesta Sudánu došlo k explóziám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

K explóziám došlo deň po tom, čo polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) oznámili, že súhlasia s humanitárnym prímerím v bojoch s regulárnou sudánskou armádou.

Autor TASR
Chartúm 7. novembra (TASR) - Explózie otriasli v piatok oblasťou blízko armádou kontrolovaného sudánskeho hlavného mesta Chartúm. Pre agentúru AFP to uviedli očití svedkovia, píše TASR.

Obyvatelia susedného mesta Omdurman spresnili, že k výbuchom v piatok došlo blízko vojenskej základne a elektrárne, čo spôsobilo lokálne výpadky dodávok elektriny.

Ďalší svedkovia v meste Atbara vzdialenom 300 kilometrov smerom na sever hlásili pozorovania dronov a „protivzdušnú obranu, ktorá ich zostreľovala“.

Sudánske lekárske odbory okrem toho uviedli, že RSF ešte vo štvrtok ostreľovali nemocnicu v obliehanom meste na juhu krajiny, píše AFP.

Občianska vojna medzi RSF a sudánskou armádou trvá od apríla 2023. Doteraz si vyžiadala desaťtisíce obetí a milióny vysídlencov a podľa OSN vyvolala najväčšiu krízu spojenú s vysídľovaním a hladom na svete. Podľa stanice BBC viedla táto vojna k hladomoru a genocíde v regióne Dárfúr.

RSF súhlasili s humanitárnym prímerím viac než týždeň po obsadení mesta al-Fášir, ktoré obliehali viac ako rok. V regióne Dárfúr to bolo posledné miesto, ktoré ovládala armáda.

Zdroj sudánskej armády pre agentúru AP pod podmienkou anonymity uviedol, že víta návrh sprostredkovateľov vedených USA na prímerie, bude s ním však súhlasiť len v tom prípade, keď sa RSF úplne stiahnu z civilistami obývaných území a odovzdajú zbrane na základe predchádzajúcich mierových návrhov.
