V blízkosti iránskeho vojenského objektu Párčín došlo opäť k nehode

Teherán 26. mája (TASR) - V priemyselnom zariadení neďaleko iránskeho vojenského komplexu Párčín došlo v stredu k havárii, ktorá si vyžiadala jednu obeť a jedného zraneného. Podľa agentúry AFP o tom vo štvrtok informovali štátne médiá.



Podrobnosti incidentu nie sú zatiaľ známe. Denník The Times of Israel napísal, že nešpecifikovaný incident sa odohral na mieste, kde "už aj v minulosti došlo k záhadným výbuchom". Irán o nich tvrdil, že ich spôsobili jeho "nepriatelia".



V komplexe Párčín, ležiacom juhovýchodne od Teheránu, sa údajne v minulosti uskutočnili testy konvenčných výbušnín, ktoré by sa dali použiť na odpálenie jadrovej hlavice. Irán tieto tvrdenia opakovane popieral.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) začala túto lokalitu monitorovať v roku 2015, keď Teherán dosiahol s veľmocami prelomovú dohodu, na základe ktorej súhlasil s obmedzením svojich jadrových aktivít pod dohľadom OSN výmenou za zrušenie medzinárodných sankcií uvalených na Irán.



Irán predtým dlho odmietal povoliť predstaviteľom MAAE prístup do objektu v Párčíne, pričom poukazoval, že ide o vojenský objekt nesúvisiaci s aktivitami Iránu v jadrovej oblasti. Generálny riaditeľ MAAE Jukija Amano tam však pred niekoľkými rokmi zavítal.



Iránsky jadrový program sa v uplynulých rokoch stal terčom viacerých sabotáží a počítačových útokov. Odohralo sa aj viacero atentátov na kľúčových vedcov zapojených do jadrového programu. Podľa Iránu je za tieto útoky zodpovedný jeho úhlavný nepriateľ Izrael.



V súvislosti s tým AP pripomenula, že Izrael už viackrát odmietol vylúčiť možnosť uskutočnenia vojenskej operácie, aby Iránu zabránil vyvinúť atómovú bombu.



Irán neustále popiera akúkoľvek ambíciu vyvinúť jadrovú zbraň a trvá na tom, že jeho aktivity v oblasti využívania atómového jadra sú zamerané výlučne na civilné účely.



K poslednému incidentu v objekte vydávanom Iránom za priemyselný došlo len niekoľko dní po útoku na jedného vysokopostaveného člena iránskych revolučných gárd.