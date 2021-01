V blízkosti Kapitolu vo Washingtone zadržali ozbrojeného muža

Washington 17. januára (TASR) - Polícia v americkom hlavnom meste Washington zadržala v piatok večer ozbrojeného muža v blízkosti budovy Kapitolu, kde sa 20. januára uskutoční inaugurácia nastávajúceho prezidenta USA Joea Bidena. V sobotu o tom informovali americké spravodajské televízie NBC a CNN.



Tridsaťjedenročný Wesley Allen Beeler zo štátu Virgia mal pri sebe nabitú zbraň, viac ako 500 kusov munície a sfalšované oprávnenie na vstup na Bidenovu inauguráciu, informovala CNN. Na držanie zbrane nemal oprávnenie.



K zatknutiu prišlo ešte v piatok večer tamojšieho času po tom, ako sa muž pokúsil autom prejsť jedným z kontrolných stanovísk polície v centre Washingtonu, pričom sa preukázal falošnými dokumentmi. Muža medzičasom obžalovali za držanie neregistrovanej zbrane a munície, informuje CNN s odvolaním sa na policajnú správu.



Správa prišla v čase, keď sa v sobotu pred miestnymi budovami vládnych úradov v hlavných mestách štátov Minnesota a Texas zhromaždili demonštranti, viacerí z nich ozbrojení, informuje NBC. Ešte v piatok texaské úrady oznámili, že tamojšia budova Kapitolu a jej okolie budú pre obavy z ozbrojených protestov uzatvorené od soboty až do stredy, teda do dňa inaugurácie.



Riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray v pondelok uviedol, že FBI preveruje osoby, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť prezidentskej inaugurácie. Americké úrady varovali, že vo Washingtone a všetkých 50 štátoch USA sú naplánované ozbrojené protesty, ktoré by mohli prerásť do násilností. Tieto protesty podľa FBI pripravujú ultrapravicoví aktivisti.



Obavy narástli po tom, čo minulý týždeň do budovy Kongresu vo Washingtone vtrhol dav podporovateľov Donalda Trumpa v snahe zabrániť konečnému potvrdeniu víťazstva demokrata Bidena v prezidentských voľbách. Trump svojich stúpencov najprv povzbudzoval, aby sa vydali na pochod smerom ku Kapitolu, no neskôr násilie, ku ktorému došlo, odsúdil.