Piatok 8. máj 2026
POPLACH V BOGOTE: V blízkosti letiska našli dron s výbušninami

Na snímke dron. Foto: TASR - Pavol Zachar

Autor TASR
Bogota 8. mája (TASR) - V blízkosti letiska a priľahlej vojenskej základne v kolumbijskej metropole Bogota úrady našli dron naložený výbušninami. Agentúru AFP o tom informoval vysokopostavený zdroj z kolumbijskej armády, píše TASR.

Dron s optickým vláknom objavili v stredu približne päť a pol kilometra od leteckej základne pri medzinárodnom letisku El Dorado, upresnil zdroj. Došlo k tomu uprostred vlny útokov ozbrojených skupín pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami 31. mája. Armáda uviedla, že dron pravdepodobne patril jednej z geríl.

Niekoľko kolumbijských povstaleckých skupín zintenzívnilo využívanie dronov pri útokoch na vojenské základne a policajné stanice. Predstaviteľ kolumbijskej armády pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že informáciu o drone poskytla prokuratúra v juhozápadnom departemente Cauca.

AFP pripomína, že 25. apríla došlo aj k bombovému útoku na frekventovanej ceste v Cauca, pri ktorom zahynulo 21 ľudí. Išlo o najsmrteľnejší útok na civilistov od roku 2003, keď povstalci z FARC vyhodili do vzduchu nočný klub v Bogote.
