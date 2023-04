V blízkosti Taiwanu sú aj po skončení manévrov čínske lode a lietadlá

Tchaj-pej 11. apríla (TASR) – V blízkosti Taiwanu sa aj deň po ukončení rozsiahlych manévrov čínskej armády pohybovalo deväť čínskych vojnových lodí a 26 lietadiel, vrátane stíhačiek J-16 a Su-30, ktoré vykonávali hliadkové lety. Informovala o tom v utorok agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na taiwanské ministerstvo obrany.



Čínske stíhačky podľa ministerstva prekročili stredovú líniu v Taiwanskom prielive "zo severu, stredu a juhu". Plavidlá boli spozorované o 11.00 h miestneho času (05.00 h SELČ). Taiwanská armáda pohyby lietadiel a lodí pozorne sleduje, zdôraznil rezort obrany.



Čína začala s cvičeniami v sobotu po tom, čo sa taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen vrátila do vlasti z návštevy USA, kde sa v Los Angeles stretla s predsedom Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym. Peking predtým vyzval Spojené štáty, aby Cchaj Jing-wen nevpustili na svoje územie alebo jej neumožnili stretnúť sa s McCarthym.



Taiwanská vláda cvičenie opakovane odsúdila, ale uviedla, že situáciu nebude eskalovať.



Čínska armáda počas cvičení simulovala precízne útoky a "leteckú blokádu" Taiwanu. Na manévroch sa zúčastnili desiatky bojových lietadiel a bombardérov.



Cvičenia vyvolali znepokojenie aj v Japonsku, keďže jeho južné ostrovy vrátane Okinavy, kde sa nachádza americká letecká základňa, ležia v blízkosti Taiwanu. Vlani v auguste, keď Čína usporiadala manévre na protest proti návšteve vtedajšej predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej v Tchaj-peji, dopadli čínske rakety do výhradnej ekonomickej zóny Japonska.



Spojené štáty, ktoré opakovane vyzývali Čínu na zdržanlivosť, v pondelok vyslali do sporných častí Juhočínskeho mora torpédoborec USS Milius. Peking tento krok odsúdil a obvinil USA, že ich plavidlo "nelegálne vniklo" do čínskych teritoriálnych vôd.