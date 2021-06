V blízkosti talianskeho pobrežia sa prevrhla loď s migrantmi

Rím 30. júna (TASR) - V blízkosti talianskeho ostrova Lampedusa sa prevrátila v noci na stredu loď s migrantmi, zahynulo päť ľudí, informovala agentúra DPA.



Záchranárom sa z vody podarilo vyslobodiť 48 ľudí po tom, ako sa vo vzdialenosti približne deväť kilometrov od Lampedusy prevrhla ich loď. Preživších a telá obetí následne previezli na pobrežie ostrova.



Okrem toho v stredu nadránom priplávalo na štyroch lodiach na Lampedusu ďalších 256 migrantov, avšak len jedna loď zvládla k brehom ostrova priplávať bez pomoci záchranárov.



Tento rok priplávali na lodiach do Talianska tisíce migrantov. Podľa údajov talianskeho ministerstva vnútra z minulého týždňa tam zatiaľ priplávalo viac ako 19.300 migrantov, pričom vlani v rovnakom čase ich evidovali menej ako 6600, uvádza DPA.



Podľa údajov OSN zahynulo tento rok približne 700 migrantov, ktorí sa snažili preplaviť do Európy cez Stredozemné more, píše DPA.