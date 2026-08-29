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V blízkosti vojenskej základne v Niamey sa ozývala streľba a výbuchy
V júni bolo podľa ministerstva obrany zabitých najmenej 11 vojakov a dvaja civilisti, ako aj 22 útočníkov. Armáda oba útoky potlačila.
Autor TASR
Niamey 29. augusta (TASR) - V blízkosti vojenskej základne na medzinárodnom letisku v hlavnom meste Nigeru Niamey a v oblasti, kde sa nachádza prezidentský palác, bolo v noci na sobotu počuť streľbu a výbuchy, ktoré pokračovali až do rána. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Podľa svedka agentúry AP, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, sa po polnoci začala nepretržitá streľba v areáli medzinárodného letiska Dioriho Hamaniho, kde sa nachádza významná vojenská základňa. Túto správu potvrdilo pre AFP niekoľko ďalších svedkov.
Tamojšie médiá tiež informovali o streľbe v administratívnej štvrti Plateau, kde sa nachádza prezidentský palác a ďalšie dôležité inštitúcie. Vojaci následne zablokovali prístup k prezidentskému palácu a k budove štátnej televízie.
Miestni obyvatelia ďalej pre AFP uviedli, že národná televízia Télé Sahel prerušila svoje vysielanie a o 9.00 h miestneho času (10.00 h SELČ) ho nahradila čierna obrazovka.
V Nigeri už tri roky vládne vojenská junta, ktorá sa snaží potlačiť džihádistické násilie, ktoré túto západoafrickú krajinu sužuje už približne desať rokov.
Vládnuca junta uviedla že nasadila armádu. „Naše obranné a bezpečnostné sily sú zmobilizované na obranu vlasti. Zostaňme jednotní, ostražití a podporujme sa navzájom,“ uviedla vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Letisko v Niamey sa tento rok stalo terčom útokov džihádistov už dvakrát - najprv v januári zo strany Islamského štátu v Saheli (EIS) a následne koncom júna zo strany konkurenčnej Skupiny na podporu islamu a moslimov (JNIM), sahelskej odnože Al-Káidy.
Pri januárovom útoku zahynulo dvadsať útočníkov a zranenia utrpeli štyria vojaci, uviedli vtedy úrady.
Generál Abdourahamane Tchiani, šéf nigerskej vojenskej vlády, ktorá vznikla po prevrate v júli 2023, hovoril v januári o „chybe v systéme“, ktorá umožnila útok, ktorého „cieľom bolo zničiť všetky letecké kapacity“ armády.
V júni bolo podľa ministerstva obrany zabitých najmenej 11 vojakov a dvaja civilisti, ako aj 22 útočníkov. Armáda oba útoky potlačila.
Podľa svedka agentúry AP, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, sa po polnoci začala nepretržitá streľba v areáli medzinárodného letiska Dioriho Hamaniho, kde sa nachádza významná vojenská základňa. Túto správu potvrdilo pre AFP niekoľko ďalších svedkov.
Tamojšie médiá tiež informovali o streľbe v administratívnej štvrti Plateau, kde sa nachádza prezidentský palác a ďalšie dôležité inštitúcie. Vojaci následne zablokovali prístup k prezidentskému palácu a k budove štátnej televízie.
Miestni obyvatelia ďalej pre AFP uviedli, že národná televízia Télé Sahel prerušila svoje vysielanie a o 9.00 h miestneho času (10.00 h SELČ) ho nahradila čierna obrazovka.
V Nigeri už tri roky vládne vojenská junta, ktorá sa snaží potlačiť džihádistické násilie, ktoré túto západoafrickú krajinu sužuje už približne desať rokov.
Vládnuca junta uviedla že nasadila armádu. „Naše obranné a bezpečnostné sily sú zmobilizované na obranu vlasti. Zostaňme jednotní, ostražití a podporujme sa navzájom,“ uviedla vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Letisko v Niamey sa tento rok stalo terčom útokov džihádistov už dvakrát - najprv v januári zo strany Islamského štátu v Saheli (EIS) a následne koncom júna zo strany konkurenčnej Skupiny na podporu islamu a moslimov (JNIM), sahelskej odnože Al-Káidy.
Pri januárovom útoku zahynulo dvadsať útočníkov a zranenia utrpeli štyria vojaci, uviedli vtedy úrady.
Generál Abdourahamane Tchiani, šéf nigerskej vojenskej vlády, ktorá vznikla po prevrate v júli 2023, hovoril v januári o „chybe v systéme“, ktorá umožnila útok, ktorého „cieľom bolo zničiť všetky letecké kapacity“ armády.
V júni bolo podľa ministerstva obrany zabitých najmenej 11 vojakov a dvaja civilisti, ako aj 22 útočníkov. Armáda oba útoky potlačila.