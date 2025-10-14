< sekcia Zahraničie
V Bogote neznámi útočníci postrelili dvoch Venezuelčanov
Organizácia Amnesty International vyzvala kolumbijské úrady, aby vykonali dôkladné vyšetrovanie a zabezpečili, že tento útok „nezostane nepotrestaný“.
Autor TASR
Bogota 14. októbra (TASR) - V kolumbijskom hlavnom meste Bogota neznámi útočníci v pondelok postrelili venezuelského ľudskoprávneho aktivistu a politického poradcu. Obaja muži sú podľa polície v stabilizovanom stave. Útok odsúdili kolumbijský ombudsman, organizácia Amnesty International aj líderka venezuelskej opozície a nositeľka tohtoročnej Nobelovej ceny mieru María Corina Machadová. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.
Aktivista Yendri Velásquez and analytik Peche Arteaga, ktorí z Venezuely odišli vlani pre obavy z politického prenasledovania, práve vychádzali z budovy na severe Bogoty, keď na nich okolo poludnia miestneho času začali strieľať dvaja neznámi ozbrojenci. Obaja pritom utrpeli zranenia, Velásquez potom podstúpil aj operáciu. Podľa polície išlo o zjavne cielený útok.
Machadová na sociálnych sieťach tvrdila, že dvojica sa stala terčom vlády venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Velásquez, zakladateľ organizácie monitorujúcej násilie voči komunite LGBTQ+, podľa nej požiadal o udelenie azylu v Kolumbii po tom, ako bol v roku 2024 unesený vo Venezuele „kvôli svojej činnosti ako obhajca ľudských práv“, zatiaľ čo Peche „bol v Bogote tiež kvôli politickej perzekúcii zo strany Madurovho režimu“. Peche podľa médií pôsobí ako poradca politikov, vládnych inštitúcií aj súkromných firiem.
„Tento útok predstavuje vážnu agresiu nielen voči nim, ale voči celej činnosti zameranej na ochranu a podporu ľudských práv v regióne,“ uviedla Machadová, ktorá získala minulý týždeň Nobelovu cenu mieru za rok 2025 „za presadzovanie demokratických práv pre občanov Venezuely a boj za dosiahnutie spravodlivého a mierového prechodu od diktatúry k demokracii“.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro po streľbe vyhlásil, že Venezuelčania snažiaci sa o azyl v Kolumbii sú vítaní „bez ohľadu na ich názory“. Vláda podľa neho posilní ochranu ľudskoprávnych aktivistov v krajine.
Organizácia Amnesty International vyzvala kolumbijské úrady, aby vykonali dôkladné vyšetrovanie a zabezpečili, že tento útok „nezostane nepotrestaný“. Kancelária kolumbijského ombudsmana zase uviedla, že Venezuelčania si „zaslúžia žiť v mieri a demokracii“.
