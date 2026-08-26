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V boji za Rusko zahynul zrejme prvý Brit, predtým bol rybárom
Tridsaťtriročný muž z mesta Barnsley v grófstve South Yorkshire v apríli odišiel do Ruska, aby sa pridal k jeho silám bojujúcim na Ukrajine napriek tomu, že nemal žiadne vojenské skúsenosti.
Autor TASR
Londýn 26. augusta (TASR) - V boji za Rusko vo vojne proti Ukrajine padol zrejme prvý britský občan. Bradley Townsend z Anglicka zahynul 10. júna pri dronovom útoku v ukrajinskej Doneckej oblasti, informovala stanica Sky News.
Tridsaťtriročný muž z mesta Barnsley v grófstve South Yorkshire v apríli odišiel do Ruska, aby sa pridal k jeho silám bojujúcim na Ukrajine napriek tomu, že nemal žiadne vojenské skúsenosti. Svojej rodine pôvodne podľa stanice BBC povedal, že ide do Rumunska.
Townsend bol v minulosti rybárom a pred smrťou sa označoval za „obyčajného robotníckeho chlapca“, ktorý chcel pomôcť proruským jednotkám v regióne Donbas. Východoukrajinský región podľa neho v 80. rokoch minulého storočia podporoval štrajkujúcich baníkov z Yorkshire a on mu chcel túto „láskavosť“ odplatiť.
O tom, že Townsend zahynul pri zásahu dronu v meste Lyman, informoval 14. júna na sieti Telegram jeho 50-ročný priateľ Ben Stimson, ktorý sa taktiež vybral bojovať za Rusko. V príspevku uviedol, že Townsendovi radil, aby zostal v Británii a podporoval miestne protesty proti NATO.
„Pred tromi mesiacmi mi napísal, že ide do Ruska, aby sa prihlásil do armády. Povedal som mu, nech príde len na dovolenku,“ uviedol Stimson podľa Sky News.
Townsend vo videu zverejnenom v apríli na platforme YouTube združením, ktoré sa venuje „medzinárodným veteránom ruských ozbrojených síl“, povedal, že do Ruska prišiel s tým, že sa už zrejme nebude môcť vrátiť domov aj vzhľadom na možné stíhanie, ktorému by bol vystavený.
„Nie som tu na samovražednú misiu, ale chápem, že k tomu môže dôjsť. Bolo to moje vlastné rozhodnutie, nikto ma nenútil,“ vyhlásil Brit.
BBC píše, že počas vojny medzi Ukrajinou a Ruskom bolo zabitých viacero britských občanov, avšak všetci z nich bojovali na strane Ukrajiny.
Tridsaťtriročný muž z mesta Barnsley v grófstve South Yorkshire v apríli odišiel do Ruska, aby sa pridal k jeho silám bojujúcim na Ukrajine napriek tomu, že nemal žiadne vojenské skúsenosti. Svojej rodine pôvodne podľa stanice BBC povedal, že ide do Rumunska.
Townsend bol v minulosti rybárom a pred smrťou sa označoval za „obyčajného robotníckeho chlapca“, ktorý chcel pomôcť proruským jednotkám v regióne Donbas. Východoukrajinský región podľa neho v 80. rokoch minulého storočia podporoval štrajkujúcich baníkov z Yorkshire a on mu chcel túto „láskavosť“ odplatiť.
O tom, že Townsend zahynul pri zásahu dronu v meste Lyman, informoval 14. júna na sieti Telegram jeho 50-ročný priateľ Ben Stimson, ktorý sa taktiež vybral bojovať za Rusko. V príspevku uviedol, že Townsendovi radil, aby zostal v Británii a podporoval miestne protesty proti NATO.
„Pred tromi mesiacmi mi napísal, že ide do Ruska, aby sa prihlásil do armády. Povedal som mu, nech príde len na dovolenku,“ uviedol Stimson podľa Sky News.
Townsend vo videu zverejnenom v apríli na platforme YouTube združením, ktoré sa venuje „medzinárodným veteránom ruských ozbrojených síl“, povedal, že do Ruska prišiel s tým, že sa už zrejme nebude môcť vrátiť domov aj vzhľadom na možné stíhanie, ktorému by bol vystavený.
„Nie som tu na samovražednú misiu, ale chápem, že k tomu môže dôjsť. Bolo to moje vlastné rozhodnutie, nikto ma nenútil,“ vyhlásil Brit.
BBC píše, že počas vojny medzi Ukrajinou a Ruskom bolo zabitých viacero britských občanov, avšak všetci z nich bojovali na strane Ukrajiny.