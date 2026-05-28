V bojoch medzi frakciami bývalej FARC zahynulo 48 ľudí
Telá obetí sa podľa starostu nachádzajú na mieste bojov a čakajú na odvoz.
Autor TASR
Bogota 28. mája (TASR) — Najmenej 48 ľudí prišlo o život pri stretoch medzi dvoma odštiepeneckými frakciami bývalého povstaleckého hnutia Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) v departmente Guaviare ležiacom na juhu Kolumbie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP, pre ktorú to vo štvrtok uviedol Willy Rodríguez, starosta provinčnej metropoly San José del Guaviare.
Telá obetí sa podľa starostu nachádzajú na mieste bojov a čakajú na odvoz. Záchranné tímy však zatiaľ nemajú povolenie vstúpiť do oblasti pokrytej z veľkej časti amazonským pralesom, keďže tam stále operujú ozbrojené skupiny. Boje sa odohrali v osade Vereda Piripalito a počet mŕtvych nahlásili miestni obyvatelia.
Vojenské zdroje uviedli, že zrážky sa začali už v pondelok, no nie je jasné, či stále pokračujú. Minister obrany Pedro Sánchez pre rozhlasovú stanicu Blu Radio uviedol, že nasadenie armády zo vzduchu komplikuje nepriaznivé počasie, vojaci však postupujú po zemi.
Departement Guaviare patrí k baštám gerilových skupín, ktoré tam súperia o kontrolu nad trasami pašovania drog a nad oblasťami, kde sa pestuje koka, základná surovina na výrobu kokaínu. Zisky z jeho predaja a nelegálna ťažba nerastných surovín slúžia na financovanie ich aktivít.
Kolumbia v súčasnosti zažíva najhoršiu vlnu násilia od roku 2016, keď FARC po desaťročiach konfliktu podpísali mierovú dohodu s vládou a transformovali sa na legitímnu politickú stranu. Tisíce radových bojovníkov a lokálnych veliteľov však dohodu odmietli, ponechali si zbrane a pokračujú v povstaleckom spôsobe života a organizovanom zločine. Medzi najväčšie frakcie patrí Estado Mayor Central (EMC).
Najnovší incident predstavuje ďalší úder pre stratégiu „totálneho mieru“, ktorú presadzoval odchádzajúci ľavicový prezident Gustavo Petro. Jeho spojenci tvrdia, že rokovania s ozbrojenými skupinami musia pokračovať, zatiaľ čo pravicoví kandidáti na čele s právnikom Abelardom de la Espriellom, fanúšikom amerického prezidenta Donalda Trumpa, volajú po tvrdšom postupe armády.
