V bojoch na Ukrajine padlo už 300 vojakov z KĽDR, tvrdí Južná Kórea

Soul 13. januára (TASR) — Severokórejskí vojaci bojujúci na strane ruských síl proti Ukrajine dostali príkaz, aby radšej spáchali samovraždu, než aby padli živí do zajatia. Uviedol to v pondelok poslanec juhokórejského parlamentu I Song-kwun po neverejnom zasadnutí parlamentného výboru pre tajné služby. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Jonhap.



"Poznámky nájdené pri mŕtvych vojakoch naznačujú, že na nich tlačili, aby pred zajatím spáchali samovraždu alebo sa vyhodili do vzduchu," povedal novinárom I Song-kwun s odvolaním sa na informácie tajnej služby NIS.



Poslanec ďalej uviedol, že v doterajších bojoch zahynulo najmenej 300 severokórejských vojakov a ďalších 2700 utrpelo zranenia.



NIS pripisuje „masívne straty“ v radoch severokórejských vojakov ich „nepochopeniu moderného spôsobu vedenia vojny“. Títo vojaci okrem iného nezmyselne strieľajú na bezpilotné lietadlá, ako zachytáva video, ktoré NIS nedávno získala.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vo videu zverejnenom na platforme X povedal, že je Ukrajina je pripravená odovzdať Pchjongjangu zajatých severokórejských vojakov výmenou za prepustenie ukrajinských vojnových zajatcov zadržiavaných v Rusku.



"Pre tých severokórejských vojakov, ktorí sa nechcú vrátiť, môžu existovať iné možnosti," uviedol Zelenskyj.



Publikoval aj video z výsluchu dvoch severokórejských vojnových zajatcov, pričom jeden leží na poschodovej posteli a druhý sedí s obväzom okolo čeľuste. Jedného muža počuť, ako prostredníctvom tlmočníka hovorí ukrajinskému predstaviteľovi, že nevedel, že ide bojovať na Ukrajinu a jeho velitelia mu povedali, že ide len na cvičenie. Takisto hovorí, že sa chce vrátiť do Severnej Kórey. Druhý zajatý Severokórejčan povedal, že urobí, čo sa mu povie, ale ak dostane príležitosť, chce žiť na Ukrajine.



Podľa juhokórejských predstaviteľov bolo zatiaľ do Ruska vyslaných približne 11.000 severokórejských vojakov. Moskva ani Pchjongjang však oficiálne nepriznali, že Severokórejčania boli nasadení do bojov proti Ukrajine na ruskej strane.