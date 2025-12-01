Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. december 2025Meniny má Edmund
< sekcia Zahraničie

V bojoch na Ukrajine padol ďalší Čech

.
Na snímke zničená Ukrajina. Foto: TASR/AP

V priebehu niekoľkých dní ide už o druhú správu týkajúcu sa úmrtia českého občana v bojoch na ukrajinskom fronte.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 1. decembra (TASR) - V bojoch na Ukrajine padol ďalší český občan. Vyplýva to zo smútočného oznámenia, ktoré na svojom webe zverejnila pohrebná služba pôsobiaca v meste Odry v Moravskosliezskom kraji. Podľa oznámenia išlo o Čecha, ktorý na Ukrajine žil. Na jeho smrť upozornil server Novinky.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Padol v boji za slobodu Ukrajiny ako český občan, ktorý tam žil. Jemu česť, pochovaný bude na Ukrajine ako vojnový hrdina so všetkými poctami,“ uviedla jeho rodina v smútočnom oznámení, podľa ktorého 46-ročný muž zomrel 17. novembra.

České ministerstvo zahraničných vecí (MZV) zatiaľ informácie k prípadu neposkytlo. „Ukrajinská strana oficiálne úmrtie nášho občana nepotvrdila, zastupiteľský úrad je s predstaviteľmi armády v kontakte,“ citoval server Novinky.cz vedúcu oddelenia komunikácie s médiami na MZV Marianu Wernerovú.

V priebehu niekoľkých dní ide už o druhú správu týkajúcu sa úmrtia českého občana v bojoch na ukrajinskom fronte. Minulý týždeň vo štvrtok informovala o smrti 27-ročného muža pri Iziume Stredná umelecko-priemyselná škola v Uherskom Hradišti, na ktorej v minulosti študoval.

Na Ukrajine v bojoch proti Rusku už padlo viacero Čechov. Jeden z nich v júni pri Charkove, iný vo februári 2024 pri Avdijivke alebo ďalší v marci 2023 pri Bachmute.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí