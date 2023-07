V bojoch na Ukrajine bol zranený Američan prepustený z ruského väzenia

Washington/Kyjev 25. júla (TASR) - Bývalý americký vojak Trevor Reed, ktorého vlani po troch rokoch prepustili z ruského väzenia, bol zranený počas bojov na Ukrajine. V utorok to oznámilo americké ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra AP.



Okolnosti Reedovho zranenia neboli bezprostredne jasné. Osoba oboznámená s celou záležitosťou pre AP uviedla, že k tomuto zraneniu došlo už pred niekoľkými týždňami.



Podľa hovorcu amerického rezortu diplomacie Vedanta Patela bol Reed prevezený na liečbu do Nemecka. Hovorca zdôraznil, že tento americký občan na Ukrajine nepôsobil v mene vlády USA.



Zároveň zopakoval dlhodobé varovanie pre občanov USA, aby sa nezapájali do bojov na Ukrajine a ani tam vôbec necestovali. Konštatoval, že Spojené štáty nemôžu zabezpečovať evakuácie Američanov, ktorí sa rozhodnú na vlastnú päsť cestovať na Ukrajinu alebo tam dokonca bojovať.



Trevora Reeda zadržali 16. augusta 2019 v Moskve. Policajti ho podľa vyšetrovateľov zadržali počas hádky na ulici, pričom pri pokuse o zadržanie Reed kládol odpor a neskôr bol odsúdený za ohrozenie života dvoch policajtov. Spojené štáty celé súdne konanie označili za absurdné. Američan svoju vinu popieral a tvrdil, že v čase zadržania bol pod vplyvom alkoholu a na nič si nepamätá.



V apríli v roku 2022 došlo k výmene bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Reeda za ruského pilota Konstantina Jarošenka, ktorý bol v roku 2010 v USA odsúdený za pašovanie drog na 20 rokov väzenia.