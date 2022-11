V bojoch na Ukrajine zahynul zambijský študent

Lusaka 14. novembra (TASR) - Zambijská vláda v pondelok oznámila, že v bojoch na Ukrajine zahynul študent z tejto africkej krajiny, ktorý si mal odpykávať väzenský trest v Rusku. Zambia žiada Moskvu v súvislosti s jeho úmrtím o vysvetlenie, píše agentúra AFP.



Zambijský minister zahraničných vecí Stanley Kakubo informoval, že 23-ročný Zambijčan Lemekhani Nathan Nyirenda zahynul 22. septembra 2022 na jednom z ukrajinských bojísk.



Tento mladý muž študoval jadrové inžinierstvo na ruskej Národnej univerzite jadrového výskumu (MEPhI) v Moskve. V apríli 2020 ho odsúdili na 9,5-ročné väzenie za spáchanie bližšie neznámeho trestného činu. Vymeraný trest si odpykával vo väznici so stredne prísnym režimom na predmestí Moskvy.



Mladíkov otec uviedol, že odsúdený bol pre údajné obchodovanie s drogami, ktorého sa mal dopustiť v čase, keď si popri štúdiu privyrábal ako kuriér. Podľa slov svojho otca pritom len ako kuriér prebral zásielku, ktorá drogy obsahovala.



"Zambijská vláda žiada ruské úrady, aby urýchlene poskytli informácie o tom, ako mohlo dôjsť k tomu, že zambijský študent, ktorý si v Moskve odpykával väzenský trest, bol poslaný bojovať na Ukrajinu a potom prišiel o život," uvádza Kakubo vo vyhlásení.



Telesné pozostatky afrického mladíka previezli z Ukrajiny do pohraničného ruského mesta Rostov na Done, kde ich pripravia na prevoz do Zambie.



"Práve sme dostali správu od istého muža v Rusku, ktorého nepoznáme, že náš syn zanechal závet a mali by sme vycestovať do Ruska," uviedol otec zabitého Zambijčana. Agentúra Reuters dodáva, že rodina plánuje vycestovať do Ruska, aby identifikovala telo.



Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že ruská súkromná polovojenská organizácia známa ako Vagnerova skupina verbuje do frontovej línie bojov na Ukrajinu aj väzňov z ruských väzníc, ktorým za to sľubuje žold a tiež udelenie amnestie. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mohli Vagnerovci dosiaľ do bojov na Ukrajine naverbovať až do 2000 väzňov.



Viacero ukrajinských vojakov bojujúcich na frontovej línii v Doneckej oblasti agentúre AFP v októbri povedalo, že Rusko využíva bývalých trestancov ako návnadu, aby podnietilo streľbu Ukrajincov a odhalilo tak ich pozície.