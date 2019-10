V bojoch s tureckou armádou zahynulo najmenej šesť sýrskych vojakov

Damask 29. októbra (TASR) - Najmenej šesť sýrskych vojakov zahynulo v utorok v bojoch s tureckou armádou na severovýchode Sýrie. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na mimovládnu organizáciu monitorujúcu konflikt.



Agentúra TASS zároveň s odvolaním sa na kurdské jednotky uviedla, že tureckí vojaci a sily sýrskej opozície zajali 14 príslušníkov sýrskej armády.



V Sýrii vypukli v utorok ťažké boje medzi sýrskou a tureckou armádou. A to po prvý raz, odkedy Ankara spustila pred tromi týždňami na severovýchode Sýrie operáciu proti Kurdom, uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Podľa SOHR päť sýrskych vojakov zahynulo v utorok pri tureckej delostreleckej paľbe. Dodalo, že protureckí bojovníci, ktorých využíva Ankara ako hlavnú pozemnú silu pri tejto invázii, popravili jedného vládneho vojaka, ktorého zajali.



Turecko spustilo vojenskú operáciu na sýrskom severovýchode namierenú proti Kurdom 9. októbra po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americké jednotky, ktoré dovtedy Kurdov podporovali. Ofenzíva bola pozastavená po dohodnutí prímeria, ktoré počíta s odsunom kurdských bojovníkov z pohraničnej oblasti.



Sýrski kurdskí bojovníci sa majú do utorka 16.00 h SELČ stiahnuť na pozície približne 30 kilometrov od sýrsko-tureckých hraníc.



V pohraničnom pásme by po odsune Kurdov mali hliadkovať turecké a ruské sily a rozmiestniť by sa tam mali aj sýrske vládne jednotky.



Týmto spôsobom by sa mala definitívne ukončiť pozastavená turecká vojenská ofenzíva voči Kurdom.