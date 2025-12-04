< sekcia Zahraničie
V Bolívii identifikovali rekordný počet fosilizovaných stôp dinosaurov
Dĺžka stôp sa pohybuje od menej než desiatich do vyše 30 centimetrov.
Autor TASR
Sucre 4. decembra (TASR) - Tím výskumníkov identifikoval pozdĺž starovekého bolívijského pobrežia rekordný počet fosilizovaných stôp dinosaurov, vyplýva zo štúdie zverejnenej v stredu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Skupina paleontológov pod vedením Raúla Esperanteho z Výskumného ústavu geovedy (Geoscience Research Institute) v Kalifornii zdokumentoval približne 16.000 fosilizovaných odtlačkov trojprstých teropódnych dinosaurov na deviatich výskumných lokalitách v paleontologickom nálezisku Carreras Pampas v národnom parku Torotoro v strednej Bolívii.
„Zozbierali a analyzovali sme údaje z 1275 odtlačkov, čím sme vytvorili podrobný obraz o rozložení veľkosti dinosaurov a ich správaní, ktoré zahŕňalo otáčanie, ťahanie chvosta a plávanie,“ uvádzajú autori v článku uverejnenom vo vedeckom časopise PLOS One.
„Veľký počet odtlačkov umožňuje charakterizovať populácie, ktoré zanechali svoje stopy na jednej vrstve sedimentu počas (geologického) obdobia mástrichtu,“ pokračujú autori s odkazom na poslednú fázu obdobia kriedy pred približne 72 až 66 miliónmi rokov.
Dĺžka stôp sa pohybuje od menej než desiatich do vyše 30 centimetrov. Podľa autorov rozsah veľkostí stôp a rozmanitosť morfotypov (tvar a formy stôp) naznačujú, že odtlačky na mieste zanechala rozmanitá skupina organizmov.
Výskumníci sa tiež domnievajú, že dané miesto bolo oblasťou s „hustou premávkou“. „Toto miesto je úžasným oknom do minulosti. Nezobrazuje len to, koľko dinosaurov sa pohybovalo v tejto oblasti, ale aj to, čo robili, keď sa pohybovali,“ uviedli autori vo svojej tlačovej správe.
Skupina paleontológov pod vedením Raúla Esperanteho z Výskumného ústavu geovedy (Geoscience Research Institute) v Kalifornii zdokumentoval približne 16.000 fosilizovaných odtlačkov trojprstých teropódnych dinosaurov na deviatich výskumných lokalitách v paleontologickom nálezisku Carreras Pampas v národnom parku Torotoro v strednej Bolívii.
„Zozbierali a analyzovali sme údaje z 1275 odtlačkov, čím sme vytvorili podrobný obraz o rozložení veľkosti dinosaurov a ich správaní, ktoré zahŕňalo otáčanie, ťahanie chvosta a plávanie,“ uvádzajú autori v článku uverejnenom vo vedeckom časopise PLOS One.
„Veľký počet odtlačkov umožňuje charakterizovať populácie, ktoré zanechali svoje stopy na jednej vrstve sedimentu počas (geologického) obdobia mástrichtu,“ pokračujú autori s odkazom na poslednú fázu obdobia kriedy pred približne 72 až 66 miliónmi rokov.
Dĺžka stôp sa pohybuje od menej než desiatich do vyše 30 centimetrov. Podľa autorov rozsah veľkostí stôp a rozmanitosť morfotypov (tvar a formy stôp) naznačujú, že odtlačky na mieste zanechala rozmanitá skupina organizmov.
Výskumníci sa tiež domnievajú, že dané miesto bolo oblasťou s „hustou premávkou“. „Toto miesto je úžasným oknom do minulosti. Nezobrazuje len to, koľko dinosaurov sa pohybovalo v tejto oblasti, ale aj to, čo robili, keď sa pohybovali,“ uviedli autori vo svojej tlačovej správe.