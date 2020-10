V Bolívii sa začali voľby, favoritom je kandidát Moralesovej strany

Bogota 18. októbra (TASR) - V Bolívii sa v nedeľu začali prezidentské voľby sprevádzané obavami z možných násilných demonštrácií. Okrem prezidenta Bolívijčania volia aj poslancov oboch komôr parlamentu.



Favoritmi na post prezidenta sú Luis Arce, kandidát ľavicovej strany bývalého prezidenta Eva Moralesa Hnutie za socializmus (MAS), a bývalý prezident krajiny, centrista Carlos Mesa, informovala agentúra DPA.



Luis Arce podľa prieskumov verejnej mienky pravdepodobne dostane aspoň relatívnu väčšinu hlasov.



Jeho hlavný súper Carlos Mesa dúfa, že si získa podporovateľov dočasnej prezidentky Jeanine Áňezovej, ktorá svoju kandidatúru stiahla, píše AFP.



Ak Arce získa viac ako 50 percent hlasov - alebo aspoň 40 percent s 10-percentným náskokom pred druhým miestom - stane sa prezidentom.



V opačnom prípade sa bude konať druhé kolo volieb, ktoré môže prehrať, ak ostatní centristickí a konzervatívni kandidáti podporia jeho súpera.



Tretím možným víťazom je, podľa niektorých analytikov, pravicový aktivista Luis Fernando Camacho.



Sedem miliónov oprávnených voličov si musí po roku opäť splniť svoju občiansku povinnosť - účasť na voľbách je totiž pre občanov Bolívie povinná.



Minuloročné voľby, ktoré vyhral Evo Morales, boli vyhlásené za neplatné a za dočasnú prezidentku bola vymenovaná vtedajšia konzervatívna podpredsedníčka Senátu Áňezová.



Sporné voľby vtedy sprevádzali obvinenia z podvodu a násilné demonštrácie. Prvý domorodý prezident tejto juhoamerickej krajiny bol nakoniec nútený odísť do exilu.



Morales, ktorý v súčasnosti žije v Argentíne, síce nemôže kandidovať do Senátu či poslaneckej snemovne, avšak má naďalej veľký vplyv na stranu MAS, najsilnejší politický subjekt v krajine.



Podporovatelia MAS poukazujú na to, že počas Moralesovho 13-ročného mandátu miera chudoby v krajine klesla o 40 percent. Prívrženci tohto hnutia vnímajú opozičné strany ako rasistickú elitu, ktorej nezáleží na záujmoch pôvodných obyvateľov, komentuje DPA.