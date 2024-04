V Bolívii si zrážka kamiónu a minibusu vyžiadala 14 obetí

La Paz 5. apríla (TASR) - Najmenej 14 osôb prišlo o život a ďalšie dve utrpeli zranenia vo štvrtok pri zrážke nákladného vozidla a autobusu na ceste na západe Bolívie. TASR sa odvoláva na agentúru AFP a miestne médiá.



Nehoda sa stala na ceste medzi mestami Potosí a Oruro v juhozápadnej časti krajiny. Predstaviteľ miestnej polície uviedol, že vodič kamióna stočil vozidlo do protismeru a čelne sa zrazil s minibusom. "Príčinou nehody bol prejazd do iného pruhu, nadmerná rýchlosť a nedostatok obozretnosti," uviedol ďalší miestny policajt.



Medzi obeťami je deväť žien, štyria muži a jedna neplnoletá osoba. Zraneného vodiča kamióna a ďalšiu osobu previezli do nemocnice. Vodič minibusu pri nehode zahynul.