V Bolívii zadržali jedného z najhľadanejších brazílskych zločincov
Gerson Palermo bol odsúdený na takmer 126 rokov väzenia za medzinárodné obchodovanie s drogami a únos lietadla, uviedol spravodajský portál G1.
Autor TASR
Rio de Janeiro 27. mája (TASR) - Vodcu brazílskeho zločineckého gangu Primeiro Comando da Capital (PCC) po šiestich rokoch na úteku zadržali v Bolívii. Gerson Palermo figuroval na zozname najhľadanejších brazílskych zločincov. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Gerson Palermo bol odsúdený na takmer 126 rokov väzenia za medzinárodné obchodovanie s drogami a únos lietadla, uviedol spravodajský portál G1. Zadržali ho v meste Santa Cruz de la Sierra vo východnej Bolívii počas spoločnej operácie brazílskej federálnej polície a bolívijských protidrogových jednotiek.
Muž by mal byť deportovaný a odovzdaný brazílskej polícii, uviedol pre G1 šéf bolívijskej protidrogovej jednotky David Gómez. „Tu v Bolívii nebol súdený, ale skrýval sa a v našej krajine unikal pred brazílskou spravodlivosťou,“ dodal Gómez.
Palerma prepustili z väzenia v roku 2020 na základe kontroverzného súdneho rozhodnutia a následne sa skrýval. Sudca, ktorý sa na tomto rozhodnutí podieľal, bol neskôr nútene penzionovaný.
Podľa G1 bol Palermo v roku 2000 zapojený do únosu lietadla leteckej spoločnosti Vasp, ktoré bolo prinútené pristáť v štáte Paraná a vykradnuté.
Vyšetrovatelia tvrdia, že Palermo neskôr patril k vedeniu PCC, ktorý je považovaný za najvplyvnejšiu zločineckú organizáciu v Brazílii a kľúčového hráča v pašovaní kokaínu.
