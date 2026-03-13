V Bolívii zatkli hľadaného uruguajského drogového baróna
Francúzska agentúra označuje Marseta za najznámejšieho drogového baróna v južnej časti Južnej Ameriky.
Autor TASR,aktualizované
La Paz 13. marca (TASR) - V Bolívii v piatok zatkli najhľadanejšieho uruguajského drogového baróna Sebastiána Marseta. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na nemenované zdroje a paraguajské úrady. Marset je v Bolívii a Paraguaji obvinený z porušenia zákonov o organizovanom zločine. V USA ho obžalovali z prania špinavých peňazí. Bolívia Marseta po zatknutí vydala do Spojených štátov, píše TASR.
Marset je podozrivý z vedenia medzinárodnej siete Prvý uruguajsky kartel (PCU). Polícii v Latinskej Amerike sa vyhýbal dlhé roky, tej bolívijskej sa ho podarilo zatknúť v piatok nadránom pri operácii v meste Santa Cruz de la Sierra. Na zásahu sa podieľali stovky policajtov.
Francúzska agentúra označuje Marseta za najznámejšieho drogového baróna v južnej časti Južnej Ameriky. Za jeho dolapenie je vypísaná odmena dva milióny amerických dolárov za údajné pranie špinavých peňazí. V Spojených štátov je vedený na zozname nahľadanejších osôb a pátral po ňom aj Interpol.
Bolívijská štátna televízia v piatok informovala, že úrady Marseta odovzdali príslušníkom amerického Úradu pre kontrolu drog (DEA) na letisku v meste zatknutia a tí ho naložili do amerického lietadla.
Na úteku bol od júla 2023, keď unikol zo svojho domu v Santa Cruz de la Sierra v predvečer rozsiahlej policajnej akcie zameranej na jeho zadržanie. Vyšetrovatelia v Paraguaji jeho osobu spojili so zaistením viac než 16 ton kokaínu, z ktorých veľkú časť našli v prístave v belgických Antverpách v roku 2021.
Denník The Washington Post v roku 2024 informoval, že Marset dával na svoje zásielky drog nápis „Kráľ juhu“ a kokaín nechával ukrývať v prepravkách na sušienky a sóju. Tento vášnivý futbalový fanúšik podľa AFP pral výnosy z predaja narkotík tým, že kupoval a sponzoroval profesionálne futbalové kluby v nižších ligách v Latinskej Amerike a Európe a dokonca sa sám zaradil do základných zostáv.
