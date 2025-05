V Bolívii zatkli lídra najväčšej brazílskej zločineckej organizácie

Brazília/La Paz 18. mája (TASR) - Bolívijská polícia v piatok zatkla jedného z lídrov najväčšej brazílskej zločineckej organizácie Primeiro Comando da Capital (PCC) Marcosa Roberta de Almeidu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Brazílska polícia v sobotu vyhlásila, že Almeidu zatkli v piatok v meste Santa Cruz de la Sierra v spoločnej operácii s bolívijskou políciou a Interpolom. Z jej vyhlásenia vyplýva, že Brazílčan na policajnej stanici v Bolívii predložil zjavne falošný doklad totožnosti a úrady preto kontaktovali bolívijskú špeciálnu jednotku na boj proti organizovanému zločinu a Interpol.



Na Almeidu v roku 2020 vydali medzinárodný zatykač po tom, čo ho brazílsky súd odsúdil na 12 rokov väzenia pre niekoľko zločinov vrátane založenia zločineckej skupiny, prania špinavých peňazí či obchodovania s drogami. O vydaní Almeidu do Brazílie rozhodne jeho nedeľňajšie vypočutie.



PCC je najväčšou organizovanou zločineckou skupinou v Brazílii. Založili ju v roku 1993 trestanci v nápravnovýchovnom zariadení Taubate v Sao Paule s cieľom vyvolať nátlak na úrady zlepšiť podmienky vo väzení. Svoj nahromadený vplyv neskôr skupina využívala na riadenie obchodu s drogami a vydieranie.



Brazílska polícia tvrdí, že Almeida patril k hlavným koordinátorom medzinárodnej schémy prania špinavých peňazí spojenej so zločineckou organizáciou PCC. Interpol na Almeidu vydal takzvaný red notice - žiadosť o vypátranie a dočasné zatknutie osoby do doby jej extradície.