V Bolívii zatkli opozičného politika Camacha

La Paz 29. decembra (TASR) - Bolívijská polícia zatkla v stredu opozičného politika a guvernéra departementu Santa Cruz Luisa Fernanda Camacha na základe obvinení z účasti na pokuse o prevrat. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Úrad verejného prokurátora oznámil, že Camacho bol obvinený z "terorizmu" v spojitosti so zvrhnutím exprezidenta Bolívie Eva Moralesa.



Minister vnútra Eduardo del Castillo uviedol, že Camacha previezli na letisko, odkiaľ mal byť dopravený do hlavného mesta La Paz na západe krajiny. Guvernérovi podporovatelia zablokovali ulice dve letiská v Santa Cruz a žiadali jeho prepustenie.



Úrad guvernéra departementu Santa Cruz uviedol, že guvernér bol "unesený počas absolútne nečestnej policajnej operácie a prevezený na neznáme miesto". Úrad vyzval vládu prezidenta Luisa Arceho, aby zaistila bezpečnosť guvernéra.



Camachovo zadržanie odsúdili aj dvaja bývalí bolívijskí prezidenti, Jeanine Áňézová a Jorge Quiroga, podľa ktorého polícia násilne zakročila proti guvernérovi Santa Cruzu.



Camacho je jedným z hlavných vodcov pravice v Bolívii a je na čele druhého najsilnejšieho opozičného zoskupenia v parlamente Creemos (Veríme), píše AFP. Pri moci je ľavicové Hnutie za socializmus (MAS) súčasného bolívijského prezidenta Luisa Arceho a jeho blízkeho spolupracovníka, exprezidenta Eva Moralesa.



Camacho bol vedúcou osobnosťou protestov v roku 2019, keď demonštranti žiadali Moralesovo odstúpenie v spojitosti s obvineniami z volebného podvodu. V nasledujúcich prezidentských voľbách v októbri 2020 zvíťazil Arce so ziskom 55,1 percenta hlasov. Camacho skončil tretí so 14 percentami.



Voči Camachovi je vedené vyšetrovanie aj v spojitosti s jeho podporou regionálnych protestov v Bolívii v októbri a novembri tohto roka. Tie mali za cieľ dosiahnuť skorší termín sčítania obyvateľstva naplánovaného na rok 2024.