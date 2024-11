V Bologni sa konali pochody krajnej pravice a antifašistov

Rím 9. novembra (TASR) - Talianska zásahová polícia sa v sobotu v meste Bologna dostala do stretov s antifašistickými demonštrantmi, ktorí protestovali proti pochodu krajne pravicových formácií Casa Pound a Rete dei Patrioti zvolanému tiež do Bologne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Polícia sa snažila predísť tomu, aby sa antifašisti dostali do blízkosti dejiska zhromaždenia krajnej pravice. Na ich rozohnanie použila slzotvorný plyn. Medzi účastníkmi protifašistického pochodu bolo hlásených niekoľko ľahko zranených.



Líderka Demokratickej strany (PD) Elly Schleinová kritizovala rozhodnutie úradov, ktoré umožnili, aby krajná pravica mala zhromaždenie "pár metrov" od železničnej stanice v Bologni, kde sa 2. augusta 1980 odohral veľký bombový útok. Zahynulo pri ňom 85 ľudí a viac ako 200 bolo zranených. Podľa oficiálneho vyšetrovania útok spáchali členovia neofašistickej teroristickej skupiny Nuclei Armati Rivoluzionari.



Schleinová tento čin označila za "stále otvorenú ranu pre celú krajinu", pričom pripomenula, že rodiny obetí masakry čakali 40 rokov na rozsudky, ktoré potvrdzujú zodpovednosť krajnej pravice.



Bologna si podľa Schleinovej "nezaslúži demonštrácie krajnej pravice a nacionalistov, ktorí "na našom kontinente vždy produkovali vojnu a naďalej produkujú vojny, devastáciu a chudobu".



Nicola Fratoianni zo zoskupenia Aliancia Zelení a Ľavica (AVS) v rozhovore s novinármi počas pochodu antifašistov pripustil, že súčasnú taliansku vládu "ťažko označiť za antifašistov". Pripomenul však, že Talianska republika je založená aj na hodnotách antifašizmu a jej obyvateľstvo by malo na každú neofašistickú demonštráciu reagovať mobilizáciou a občianskou angažovanosťou. Apeloval tiež, aby príslušné inštitúcie a vláda konečne realizovali odporúčania schválené parlamentom a rozpustili neofašistické organizácie v Taliansku.