V Bonne sa začala 10-dňová klimatická konferencia OSN

Boj proti klimatickej zmene má byť aj predmetom tohtotýždňového summitu v Bruseli, počas ktorého sa očakáva stanovenie cieľa nulovej bilancie emisií tzv. skleníkových plynov do roku 2050.

Bonn/Brusel 17. júna (TASR) - Svetoví odborníci a diplomati sa zišli v pondelok v nemeckom Bonne na konferencii o klimatickej zmene, ktorú usporiadala OSN pred nadchádzajúcimi klimatickými summitmi v New Yorku a Santiagu (Čile), naplánovanými na september a december tohto roka. Podujatie sa koná v čase zvyšujúceho sa tlaku na vlády, aby postupovali rýchlejšie v boji proti globálnemu otepľovaniu, informovali tlačové agentúry AP a DPA.



Účastníci konferencie, ktorá potrvá do 27. júna, sa majú zamerať na nedoriešené záležitosti z posledného klimatického summitu z decembra 2018 v poľských Katoviciach. Medzi tie patria pravidlá medzinárodného obchodovania s tzv. emisnými certifikátmi, umožňujúcimi bohatým krajinám kompenzovať svoje emisie financovaním projektov na ochranu klímy v chudobných krajinách. Práve trhové mechanizmy na presadzovanie cieľov parížskej klimatickej dohody patria medzi najspornejšie témy diskusií.



Nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová poukázala v tejto súvislosti na pravidelné protesty školákov známe ako Piatky za budúcnosť, pričom ich označila za "budíček pre generáciu prijímateľov rozhodnutí". "Na protest mládeže sa berie zreteľ aj na týchto konferenciách," povedala pre DPA.



Na diskusiách v Bonne sa má zúčastniť až 3000 expertov na klímu.



Boj proti klimatickej zmene má byť aj predmetom tohtotýždňového summitu v Bruseli, počas ktorého sa očakáva stanovenie cieľa nulovej bilancie emisií tzv. skleníkových plynov do roku 2050. Tlačová agentúra AFP to uviedla v pondelok s odvolaním sa na "európskych predstaviteľov" a návrh strategickej agendy EÚ na najbližších šesť rokov. Podľa citovaného vyhlásenia environmentálnej organizácie WWF má tento cieľ v súčasnosti podporu 16 z 28 členských krajín EÚ.



Spomínaný návrh agendy poukazuje na "naliehavú potrebu urýchlenia postupu pre zvládnutie existenčnej hrozby" v podobe "viditeľnejších a prenikavejších účinkov klimatickej zmeny". Európska únia podľa neho "môže a musí raziť cestu angažovaním sa v hĺbkovej transformácie vlastnej ekonomiky a spoločnosti, aby dosiahla klimatickú neutralitu".