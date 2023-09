V Bonne schválili krajiny sveta nové pravidlá s chemikáliami

Bonn 30. septembra (TASR) - Účastníci medzinárodnej konferencie OSN v nemeckom Bonne schválili v sobotu nové pravidlá bezpečnejšieho zaobchádzania s chemikáliami a chemickými odpadmi, ktoré majú znížiť ich dopady na životné prostredie. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Na piatej medzinárodnej konferencii o zaobchádzaní s chemikáliami, ktorých globálna výroba rapídne rastie, sa v pondelok zišli predstavitelia krajín z celého sveta, ako aj zástupcovia environmentálnych a mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora či agentúr OSN.



Počas konferencie sa dohodli na 28 konkrétnych cieľoch a zásadách v kľúčových sektoroch hospodárstva, ktoré zahŕňajú celý životný cyklus chemikálií: od ich produkcie až po ich bezpečné uloženie do odpadu či likvidáciu.



Schválené ciele uvedené v tzv. Bonnskej deklarácii zahŕňajú opatrenia proti nelegálnemu obchodu s chemikáliami a súvisiacimi odpadmi, ako aj to, že sa do roku 2035 postupne prestanú v poľnohospodárstve používať vysokorizikové pesticídy. Tam, kde je to možné, sa začnú používať látky s menšími dopadmi na životné prostredie. Mala by sa zlepšiť aj informovanosť o rizikách spojených s rôznymi chemikáliami, ako aj systém ich klasifikácie a označovania.



"Každému na tejto planéte by malo byť umožnené žiť a pracovať bez toho, aby ochorel alebo zomrel preto, že bol vystavený chemikáliám," povedala Inger Andersenová, výkonná riaditeľka Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), ktorý bonnskú konferenciu zorganizoval.



Nemecko ako hostiteľská krajina prisľúbilo, že venuje 20 miliónov eur na podporu realizácie dohodnutých cieľov, pričom tieto prostriedky bude spravovať UNEP.