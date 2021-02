V Bosne a Hercegovine začali očkovať ruskou vakcínou

Sarajevo 12. februára (TASR) - V Bosne a Hercegovine začali v piatok očkovať proti novému koronavírusu ruskou vakcínou Sputnik V. Očkovaciu látku tam však zatiaľ podávajú iba zdravotníkom, keďže momentálne jej majú len malé množstvo.



Zo západobalkánskych krajín doteraz s očkovaním začali okrem Chorvátska, ktoré je členskou krajinou EÚ, len Srbsko a Albánsko, pripomína agentúra AFP.



"Na vakcínu sme čakali takmer rok a ja jej dôverujem," povedal Vlado Djajič, šéf nemocnice v meste Banja Luka, ktorá dodávku očkovacích látok dostala ako prvá.



V Bosne a Hercegovine s 3,5 milióna obyvateľmi dosiaľ zaznamenali vyše 125.000 prípadov nákazy novým koronavírusom a takmer 5000 súvisiacich úmrtí. V krajine sa však na prítomnosť koroanvírusu testuje pomerne málo, pričom testovanie sa sústreďuje najmä na pacientov, u ktorých sa už prejavili vážne príznaky nákazy, uvádza AFP.



Bosna je od skončenia občianskej vojny z rokov 1992-95 rozdelená na dve autonómne entity integrované slabou centrálnou vládou - miestnymi Srbmi ovládanú Republiku srbskú a moslimsko-chorvátsku Federáciu Bosny a Hercegoviny, kde žije prevažne chorvátske a bosnianske (moslimské) obyvateľstvo.



Práve Republika Srbská, ktorej metropolou je mesto Banja Luka, dostala prvých 2000 dávok ruskej vakcíny. Očakáva sa, že ďalších 200.000 dávok by mala dostať do konca februára a ďalších 200.000 potom zase v marci.



Bosnianska vláda dúfa, že do polovice februára dostane 200.000 dávok vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech či spoločnosti AstraZeneca, a to prostredníctvom programu COVAX, ktorý zabezpečuje spravodlivý prístup chudobnejších krajín k očkovacím látkam. Bosna by mala cez program COVAX dostať celkovo 1,2 milióna dávok vakcín. Ďalších takmer 900.000 dávok by mala získať prostredníctvom EÚ, pripomína AFP.