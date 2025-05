V Bosne došlo k prestrelke v blízkosti tábora migrantov

Sarajevo 27. mája (TASR) - Šesť ľudí utrpelo zranenia pri pravdepodobnej prestrelke, ku ktorej došlo v pondelok večer medzi dvoma skupinami migrantov neďaleko tábora žiadateľov o azyl v bosnianskej dedine Blažuj. Päť zo zranených je vo vážnom stave, oznámila v utorok tamojšia polícia, ktorá tábor prehľadala a zadržala viacero osôb, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Streľba nasledovala po potýčke medzi konkurenčnými prevádzačmi migrantov z Afganistanu a Pakistanu. Podľa miestnych médií sú dvaja zo zranených stále v ohrození života.



Migranti snažiaci sa dostať do západnej Európy často pri prechode cez tzv. balkánsku trasu využívajú prevádzačov, aby im pomohli nelegálne prejsť do Chorvátska, ktoré je členskou krajinou EÚ. V rokoch 2015 a 2016 sa touto cestou dostali do EÚ státisíce migrantov, v posledných rokoch však ich počet klesol.



Migranti z krajín Blízkeho východu, Afriky či Ázie sú na dlhých cestách často vystavení rôznym nebezpečenstvám a zneužívaniu zo strany prevádzačských gangov, ktoré medzi sebou mnohokrát súperia o mocenskú kontrolu alebo sa dostávajú do problémov s úradmi.



V susednom Srbsku minulý víkend zahynul pri prestrelke s políciou jeden migrant. Došlo k tomu počas policajného zásahu v údajne nelegálnom tábore migrantov pri hraniciach s Chorvátskom.