V Bosne kritizujú Orbána za jeho výroky o bosnianskych Moslimoch

Na archívnej snímke Šefik Džaferovič. Foto: TASR/AP

Sarajevo 23. decembra (TASR) - Bosnianski predstavitelia a náboženskí hodnostári odsúdili v stredu výrok maďarského premiéra Viktora Orbána a hovorcu maďarskej vlády Zoltána Kovácsa, v ktorom naznačili, že integrácia Bosny do Európskej únie bude pre veľkú moslimskú populáciu žijúcu v tejto balkánskej krajine náročná. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Kovács v utorok na Twitteri napísal, že v súvislosti s Bosnou. Orbán počas svojho utorkového prejavu povedal, že Budapešť podporuje snahu Bosny o vstup do Európskej únie, a dodal, že ako člen EÚ musí Maďarsko zmobilizovať množstvo energie na prekonaniepovedal Orbán.V reakcii na tieto slová niektoré bosnianske politické strany požiadali o zrušenie Orbánovej plánovanej oficiálnej návštevy Sarajeva a šéf islamskej komunity, veľký mufti Husein Kavazovič, označil jeho vyhlásenie zaVedúci trojčlenného predsedníctva Bosny a Hercegoviny Šefik Džaferovič zase označil Orbánov výrok zapovedal.Orbán tiež vyhlásil, že Maďarsko nepodporí sankcie EÚ proti politickému lídrovi bosnianskych Srbov Miloradovi Dodikovi, ktoré avizovalo Nemecko i niektoré ďalšie krajiny eurobloku pre jeho separatistické postoje. Dodik ohlásil v stredu urýchlenie odchodu Republiky srbskej (RS) z ústredných inštitúcií Bosny a Hercegoviny. Urobil tak po tom, ako tamojšia prokuratúra začala vyšetrovanie jeho plánu, ktorý vyvolal obavy z porušenia krehkého mieru a vypuknutia nového konfliktu v krajine rozdelenej na etnickom princípe po krvavej vojne v 90. rokoch 20. storočia.Súčasný štatút Bosny určila Spojenými štátmi sprostredkovaná Daytonská mierová dohoda z roku 1995. Dohodou sa skončila občianska vojna sprevádzajúca rozpad Juhoslávie a Bosna sa rozdelila na dve entity – srbskú a moslimsko-chorvátsku –, ktoré združuje centrálna vláda.Podľa agentúry AP Bosna prechádza jednou z najvážnejších politických kríz od konca občianskej vojny v 90. rokoch. S tichou podporou Ruska a Srbska sa totiž bosnianski Srbi vyhrážajú vytvorením vlastnej armády, súdnictva a daňových úradov, čo vyvoláva obavy z ďalšieho konfliktu a rozpadu tejto balkánskej krajiny.Orbán je známy svojou protimigračnou politikou a tvrdí, že moslimskí migranti sú najväčšou hrozbou pre kresťanské hodnoty Európy. Podporuje tiež rýchly vstup Srbska do EÚ, a to aj napriek čoraz autokratickejšej politike svojho spojenca, srbského prezidenta Aleksandra Vučiča.