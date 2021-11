V Bosne odhalili pamätník obetiam z rokliny Kazani

Sarajevo 15. novembra (TASR) - Bosnianski predstavitelia v pondelok slávnostne odhalili pamätník obetiam masakry v rokline Kazani, ku ktorej došlo v 90. rokoch v čase obliehania Sarajeva. Kritici poukazujú na to, že pamätník neposkytuje podrobnosti o obetiach, ktorým je venovaný.



Ako pripomenula agentúra AFP, obliehanie Sarajeva s viac ako 11.000 mŕtvymi - vrátane 1600 detí - zabitými bombami alebo ostreľovačmi zostáva symbolom zločinov spáchaných bosnianskosrbskými silami počas vojny, ktorá vypukla po rozpade bývalej Juhoslávie.



Srbi a ďalší obyvatelia multietnického Sarajeva boli však počas obliehania často aj terčom útokov obrancov mesta - to je aj prípad z rokliny Kazani, uviedla AFP.



V pondelok odhalený pamätník vzdáva hold obetiam, ktorých pozostatky boli objavené v rokline Kazani - masovom hrobe, kam sily 10. horskej brigády bosnianskej armády, zloženej najmä z bosnianskych Moslimov, nahádzali telá popravených Srbov.



AFP dodala, že neexistuje žiadny spoľahlivý údaj o počte popravených - odhady sa pohybujú od niekoľkých desiatok až po stovky.



Po skončení vojny boli v hlbokej rokline Kazani nájdené pozostatky 23 obetí masakru - do roku 2020 spomedzi nich bolo identifikovaných 15: päť žien a desať mužov vo veku od 27 do 66 rokov. Dvaja z doteraz identifikovaných osôb boli ukrajinskej národnosti, dvaja boli etnickí Chorváti, jeden bol Moslim a desať Srbov.



Na tabuli na odhalenom pamätníku sú zatiaľ mená 17 obetí a veta: "Navždy budeme so smútkom a úctou spomínať na našich zabitých spoluobčanov".



Pamätník svojou koncepciou vyvolal kontroverziu, keď viacerí srbskí politici i združenia obetí vyjadrili nespokojnosť s tým, že na tabuli nie sú spresňujúce informácie o etnickom pôvode obetí ani podrobnosti o páchateľoch stojacich za ich vraždami.



Vraždy v rokline pod vrchom Kazani spáchala bosnianska polovojenská skupina počas mesiac trvajúceho zabíjania. Chcela sa tak pomstiť za obliehanie Sarajeva nacionalistickými Srbmi. Jej obeťami sa však stali aj Srbi, ktorí boli zástancami spoločného štátu viacerých etník, ako aj niekoľko Chorvátov či dokonca Moslimov. Vyčíňanie zastavili až bosnianske vládne sily, keď tento oddiel v roku 1993 premohli a zabili jeho veliteľa, Mušana Topaloviča, prezývaného Caco. V boji prišli o život takisto vládni vojaci.



Vojna, ktorá sa v Bosne odohrala v rokoch 1992-95 medzi Chorvátmi, Moslimami a Srbmi, si vyžiadala približne 100.000 obetí.