V Bosne sa konali komunálne voľby poznačené pandémiou

Sarajevo 16. novembra (TASR) - V Bosne sa v nedeľu konali regionálne voľby, odložené z dôvodu rozpočtovej krízy, na pozadí obáv, že vlna vzostupu koronavírusových ochorení môže odradiť mnohých voličov od hlasovania.



Na voľbách sa mohlo zúčastniť približne 3,3 milióna oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o nových starostoch a zložení mestských zastupiteľstiev v dvoch autonómnych regiónoch - bosniansko-chorvátskej Federácii Bosny a Hercegoviny a Republike srbskej -, ako aj v neutrálnom dištrikte Brčko.



Počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a súvisiacich úmrtí v krajine sa v uplynulých týždňoch rapídne zvýšil. Zdravotnícke úrady tam momentálne evidujú takmer 72.000 prípadov infekcie a viac než 1800 prípadov úmrtia na ochorenie COVID-19.



Voľby sa konali za prísnych hygienických opatrení. K občanom v karanténe boli vyslané mobilné hlasovacie jednotky.



V meste Srebrenica sa šéf bosnianskej politickej koalície "Moja adresa" Sadik Ahmetovič sťažoval, že obyvatelia susedného Srbska prichádzali voliť do tohto východobosnianskeho mesta.



"Deje sa to tu už niekoľko rokov a nikto tomu nedokáže zabrániť. Ľudia zo Srbska, ktorí vo väčšine prípadov nemajú nič do činenia so Srebrenicou, prichádzajú organizovane. Na hraniciach ich vítajú tímy a odvádzajú do hlasovacích miestností," uviedol pre stanicu Slobodná Európa (RFE/RL) Sadik Ahmetovič.



Voľby sa mali pôvodne konať už 4. októbra, ale neskoré schválenie štátneho rozpočtu - vrátane financovania volieb - viedli k ich odkladu.



V etnicky rozdelenom meste Mostar na juhu krajiny sa budú voľby konať samostatne až 20. decembra.



V Mostare sa budú dlho odkladané komunálne voľby konať po prvý raz za 12 rokov a prichádzajú po tom, ako sa hlavné bosnianske a chorvátske strany v júni dohodli na novom štatúte mesta.



V Mostare sa nekonali miestne voľby od roku 2008, pretože úrady nedokázali implementovať rozhodnutie bosnianskeho ústavného súdu z roku 2010, ktoré hovorilo o tom, že systém deľby moci v tomto meste je neústavný a vyžaduje si reformu.