V Bosne stúpol počet prichádzajúcich ilegálnych migrantov

Sarajevo 9. januára (TASR) - Vyše 60.000 ilegálnych migrantov prešlo od začiatku roka 2018 územím Bosny a Hercegoviny s cieľom pokračovať v ceste do členských krajín EÚ, čím došlo k nárastu počtu prípadov pašovania ľudí. Vyplýva to zo správy mimovládnej Balkánskej siete investigatívneho spravodajstva (BIRN). Píše o tom agentúra HINA.



Odkazujúc na údaje bosnianskej pohraničnej polície BIRN uvádza, že v roku 2019 bolo evidovaných 80 prípadov pašovania migrantov, v porovnaní so 70 prípadmi v roku 2018.



V súvislosti s tým podali vlani miestne úrady trestné oznámenia na 120 osôb. Medzi nimi bolo 22 cudzincov, deväť z nich srbských občanov. Na základe týchto podaní prokuratúra obžalovala 46 ľudí, o desať menej než v roku 2018.



Za vinných bolo uznaných 47 ľudí obvinených za posledné dva roky. Väčšina obžalovaných svoju vinu priznala a ich tresty siahali od podmienečných po tri roky väzenia.



Trojročný trest odňatia slobody dostal Pakistanec Usmán-Alí Maksúd-Ahmed, organizátor jednej skupiny pašerákov. V roku 2018 táto skupina prepašovala najmenej 46 občanov Pakistanu, Afganistanu, Iraku, Iránu, Sýrie a Indie, čím si zarobila najmenej 35.000 eur.