V Bosne začali sťahovať migrantov z tábora Vučjak

Vučjak 10. decembra (TASR) - Bosnianske úrady začali v utorok premiestňovať migrantov zo stanového tábora Vučjak ležiaceho pri meste Bihač neďaleko hraníc s Chorvátskom. Migrantov autobusmi zvážajú do vhodnejších útočísk v okolí metropole Sarajevo, pričom celý tábor chcú vypratať ešte v priebehu dňa, informovala agentúra Reuters.



Tábor Vučjak zriadili v júni bosnianske úrady na niekdajšej skládke odpadu a tiež neďaleko oblasti, v ktorej bolo počas občianskej vojny mínové pole. V provizórnych stanoch v ňom žilo asi 600 ľudí. Za zatvorenie tábora, v ktorom nebola elektrina, tečúca voda ani poriadne toalety, sa opakovane zasadzovali medzinárodné ľudskoprávne a humanitárne organizácie.



Bosnianske úrady k takémuto rozhodnutiu pristúpili až po minulotýždňovej návšteve komisárky Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunje Mijatovičovej, ktorá ich vyzvala, aby tábor okamžite zavreli.



Migrantov začali v utorok z tábora odvážať autobusmi. Do tábora Vučjak nemali v tom čase povolené vstupovať novinári, ale len predstavitelia Červeného kríža. Podľa miestnych úradov sa dosiaľ sťahovanie migrantov zaobišlo bez incidentov, pričom tábor má byť ešte v priebehu utorka zlikvidovaný.



"Očakávame, že všetci migranti z Vučjaku budú dnes vysťahovaní a tábor konečne zatvorený, aktivity (s tým spojené) však ešte stále prebiehajú," uviedol hovorca miestnej polície Ale Šiljdedič.



Viacerí migranti, ktorí sa do Vučjaku dostali až z Ázie či Blízkeho východu, však podľa Reuters prejavili nechuť byť premiestnení ďalej od chorvátskych hraníc. Fotograf agentúry videl skoro ráno z tábora odchádzať po vlastných desiatky migrantov.



Väčšinu z migrantov majú podľa tvrdení neoficiálnych zdrojov premiestniť do bývalých vojenských kasární v meste Hadžići ležiacom zhruba 20 kilometrov západne od Sarajeva, píše chorvátska agentúra HINA.



Do Bosny prišlo za uplynulé dva roky podľa úradov ilegálne vyše 52.000 migrantov. Väčšina z nich pokračovala po prechode cez krajinu ďalej do západnej Európy. V Bosne je však dosiaľ približne 8000 migrantov. Väčšina sa koncentruje v oblasti pri hraniciach s Chorvátskom a dúfa, že sa dostane do EÚ.