V Bosne zadržali osem osôb podozrivých z obchodovania s ľuďmi

Sarajevo 30. októbra (TASR) - Polícia v Bosne a Hercegovine zadržala osem osôb podozrivých z účasti v zločineckej skupine obchodujúcej s ľuďmi, ktorá do Talianska prepašovala stovky migrantov. V stredu to oznámili bosnianske úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Podozrivých zadržali v niekoľkých mestách v severnej časti Bosny počas operácie, na ktorej sa podieľal aj Európsky policajný úrad (Europol) a chorvátska, slovinská a talianska polícia.



Hovorkyňa ministerstva vnútra v bosnianskej Republike srbskej (RS) uviedla, že členovia spomínanej zločineckej skupiny organizovali obchodovanie migrantov s najmenej 1400 migrantmi z Pakistanu, Afganistanu, Indie, Eritrey a Číny.



Polícia počas razií zhabala okrem zbraní aj 100.000 bosnianskych mariek (zhruba 51.000 eur), ojazdené autá a lode. Podľa hovorkyne sú zadržaní podozriví aj z obchodovania s drogami.



Skupina využívala šifrovanú komunikačnú sieť Sky ECC, ktorú ešte v roku 2019 prelomil tím belgických, holandských a francúzskych vyšetrovateľov. To umožnilo úradom získať bezprecedentný prístup k informáciám o praktikách niektorých najnebezpečnejších zločineckých skupín - vrátane tých na Balkáne.



Bosna leží pozdĺž takzvanej balkánskej trasy, ktorú migranti bežne využívajú na to, aby sa dostali do Európskej únie. Hovorkyňa ministerstva spresnila, že skupina obchodovala s migrantmi tak, že ich najprv prevážala do susedného Chorvátska a odtiaľ v autách alebo nákladných vozidlách do Talianska.



Bosnianske aj chorvátske úrady pravidelne zadržiavajú obchodníkov s ľuďmi v rámci prebiehajúceho úsilia o zastavenie prílevu migrantov smerujúcich do EÚ. Počas prvých deviatich mesiacov tohto roka bolo v Chorvátsku zadržaných 1430 prevádzačov migrantov, dodala AFP na základe oficiálnych údajov. V porovnaní s rovnakým obdobím vlani ide o nárast o takmer 40 percent.