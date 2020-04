V Bosne zmiernili obmedzenia, povolili vychádzanie deťom a seniorom

Sarajevo 24. apríla (TASR) - Federácia Bosny a Hercegoviny od piatka povolila deťom a seniorom, aby mohli opúšťať svoje domovy. Doteraz sa na tieto skupiny obyvateľstva vzťahoval zákaz vychádzania zavedený v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.



Zákaz bol zrušený na základe verdiktu ústavného súdu, podľa ktorého bolo takéto obmedzenie v rozpore s ústavou, informovala agentúra Reuters.



Od piatka tak ľudia starší ako 65 rokov môžu von chodiť v pondelok, stredu a piatok v čase od 9.00 do 13.00 h. Osoby mladšie ako 18 rokov zase môžu byť mimo domova v utorok, štvrtok a sobotu v čase od 14.00 h do 20.00 h.



Krízový štáb federácie sa tak rozhodol po verdikte ústavného súdu, na ktorý sa so sťažnosťou obrátila skupina občanov.



Súd tento týždeň rozhodol, že uvedeným zákazom vychádzania boli porušené práva občanov vyplývajúce z bosnianskej ústavy aj európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Dodal však, že je potrebné naďalej dodržiavať sociálny odstup a ďalšie bezpečnostné opatrenia. Avizoval tiež, že čoskoro možno pristúpi k ďalšiemu uvoľňovaniu reštrikcií, ak nedôjde k výraznému nárastu v počte infikovaných, hospitalizovaných či pacientov ležiacich na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Vo Federácii Bosny a Hercegoviny už zrušili nočný zákaz vychádzania a zmiernili karanténne opatrenia pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia. Tí pôvodne museli byť v karanténe 28 dní, po novom musia však musia ostať už len 14 dní v domácej izolácii.



K tejto zmene tamojšia vláda pristúpila po protestoch občanov. Tí začiatkom týždňa demonštrovali proti podmienkam štátnej karantény hladovkou. Mnohí z nich tvrdili, že úrady ich na koronavírus ani neotestovali, alebo že im neoznámili výsledky testov.



V celej Bosne a Hercegovine dosiaľ zaznamenali 1421 prípadov nákazy koronavírusom a 55 úmrtí.



Bosna vyhlásila celoštátny núdzový stav 17. marca po tom, ako to mimoriadnu situáciu vyhlásili oba jej autonómne regióny - Republika srbská a Federácia Bosny a Hercegoviny, kde žije prevažne chorvátske a bosnianske (moslimské) obyvateľstvo, ktoré zároveň prijali bezpečnostné opatrenia na zmiernenie rizika nákazy.



Systém zdravotníctva v Bosne bol už pred pandémiou v nedobrom stave, píše Reuters. Z krajiny za prácou do západnej Európy odchádza množstvo lekárov i zdravotných sestier, čo vyvoláva obavy z nedostatku zdravotníckeho personálu.