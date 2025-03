V bosnianskej Republike Srbskej zakázali pôsobnosť celoštátnych úradov

Sarajevo 5. marca (TASR) - Prezident bosnianskej Republiky Srbskej (RS) Milorad Dodik podpísal v stredu zákony, ktoré na území tejto entity zakazujú pôsobnosť polície a justičných orgánov Bosny a Hercegoviny (BaH). Minister zahraničných vecí BaH Elmedin Konakovič reagoval obvinením predstaviteľov RS zo spáchania štátneho prevratu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Štyri zákony, zakazujúce pôsobnosť polície, tajnej služby SIPA, bosnianskeho najvyššieho súdu a prokuratúry, schválili už minulý týždeň poslanci parlamentu RS, hlasovanie však bojkotovala väčšina opozičných zákonodarcov.



Dodika krátko predtým poslal sarajevský súd na rok do väzenia a uložil mu šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.



BaH je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí ešte Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Tieto dve entity boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 - 1995.



Zákony, ktoré Dodik podpísal, v Bosne zvýšia napätie a predstavujú ďalšiu skúšku pre jej krehké inštitúcie, napísala AFP. Líder bosnianskych Srbov opakovane hrozí odtrhnutím RS od federálneho štátu a tvrdí, že najnovší krok obnovuje "ústavnú právomoc" Republiky Srbskej. Účinnosť legislatíva nadobudne platnosť až po uverejnení v úradnom vestníku entity.



"Dnes večer skutočne vidíme, že Milorad Dodik a jeho spolupracovníci spáchali štátny prevrat ako z učebnice," uviedol v reakcii šéf bosnianskej diplomacie Konakovič v televízii FTV. Predstavitelia Federácie BaH už predtým hovorili o útoku na ústavné zriadenie.



Prijatím balíka zákonov sa okrem zákazu pôsobnosti štátnych inštitúcií mení a dopĺňa trestný zákonník tak, že zamestnancom, ktorí odmietnu odísť zo zakázaných inštitúcií, bude hroziť maximálny trest odňatia slobody až do výšky piatich rokov.