V Bostone demonštrovali proti povinnému očkovaniu žiakov proti chrípke

Boston 31. augusta (TASR) - Približne tisíc ľudí demonštrovalo v nedeľu v americkom veľkomeste Boston proti povinnému očkovaniu školákov proti chrípke. Medzi účastníkmi protestu bolo veľa rodičov so svojimi deťmi, uviedla agentúra AFP.



O povinnom očkovaní detí a mladistvých rozhodli úrady štátu Massachusetts 19. augusta. Chcú tým zabrániť ďalšiemu zaťaženiu zdravotníckeho systému, ktorý bojuje s koronavírusovou pandémiou.



V aglomerácii Bostonu žije okolo 4,6 milióna ľudí. Výnimky z očkovacej povinnosti sú možné iba v prípade zdravotných alebo náboženských dôvodov alebo vtedy, ak sa deti učia doma alebo celé vyučovanie prebieha on-line formou.



Massachusetts so svojím republikánskym guvernérom Charliem Bakerom je prvým štátom USA, ktorý zaviedol povinné očkovanie detí a mladistvých. Účastníci protestu to považujú za útok na ich individuálne práva.