V Brandenbursku budú pre protesty farmárov dopravné obmedzenia

Postupim 12. januára (TASR) - Polícia v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia počas víkendu v spojitosti s plánovaným protestom poľnohospodárov v Berlíne. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Pondelňajšia demonštrácia sa má začať o 11.30 h pred Brandenburskou bránou v hlavnom meste, kam má podľa polície doraziť približne 5000 traktorov a ďalších poľnohospodárskych mechanizmov z celej krajiny.



Dopravné obmedzenia sa očakávajú od soboty do pondelka rána. Obzvlášť zasiahnuté budú cesty vedúce do Berlína.



Nemeckí farmári už od pondelka 8. januára vo viacerých častiach krajiny vyjadrujú na verejných priestranstvách nespokojnosť s plánmi nemeckej vlády zrušiť dotácie pre poľnohospodársky sektor.



Nemecké združenie poľnohospodárov (DBV) kritizuje vládne zámery - najmä zníženie dane z motorových vozidiel. Vláda časť opatrení stiahla, to však odborom nestačí a sú odhodlaní pokračovať v protestoch. Podľa vedenia odborov si poľnohospodári vyhradzujú právo podniknúť ďalšie akcie aj po 15. januári, píše DPA.