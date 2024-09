V Brandenbursku podľa volebných odhadov SPD predbehla populistickú AfD

Postupim 22. septembra (TASR) - Sociálni demokrati kancelára Olafa Scholza v nedeľu vo voľbách v spolkovej krajine Brandenbursko tesne predbehli krajne pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD). Vyplýva to z volebných odhadov (exit polls) zverejnených krátko po uzavretí volebných miestností, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.



Stredoľavá SPD pod vedením krajinského premiéra Dietmara Woidkeho získala v Brandenbursku v bývalom východnom Nemecku 32 percent hlasov. To je mierny náskok pred krajne pravicovou AfD, ktorá získala 29 percent, uvádza verejnoprávna televízia ZDF. Druhý verejnoprávny vysielateľ ARD odhaduje úspech SPD na 31 percent a AfD na 30 percent.



Na treťom mieste sú ľavicovopopulistická Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorej úspech sa odhaduje na 12 percent a toľko získala aj Kresťanskodemokratická únia (CDU), ktorá je v súčasnej vládnej koalícii v Brandenbursku



Krajne ľavicová BSW očakáva vo voľbách dvojciferný výsledok ako dôkaz, že sa etablovala ako nová strana v Nemecku. Pre DPA to v Postupime povedala Amira Mohamed Aliová, predsedníčkou predstavenstva BSW. "To nám dáva šancu pred celonemeckými voľbami," uviedla.



Zelení, ktorí sú v súčasnosti vo Woidkeho koaličnej vláde sa pohybujú okolo päť percentnej hranice, ktorá je potrebná na vstup do parlamentu. V roku 2019 získali 10,8 percent hlasov. Exit polls naznačujú, že ľavicová Die Linke sa do krajinského parlamentu nedostane a pohybuje sa medzi tromi a štyrmi percentami.