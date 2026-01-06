< sekcia Zahraničie
V Brandenbursku sa rozpadla koalícia, AfD vyzvala na predčasné voľby
Brandenburský premiér za stredoľavú SPD Dietmar Woidke vyhlásil, že zatiaľ bude viesť menšinovú vládu a začne rokovať o vzniku novej aliancie so stredopravými kresťanskými demokratmi (CDU).
Autor TASR
Berlín 6. januára (TASR) - Vládnuca koalícia vo východonemeckom spolkovom štáte Brandenbursko sa v utorok rozpadla, čo vyvolalo výzvy populistickej pravicovej strany AfD na nové voľby. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Brandenburský premiér za stredoľavú SPD Dietmar Woidke vyhlásil, že zatiaľ bude viesť menšinovú vládu a začne rokovať o vzniku novej aliancie so stredopravými kresťanskými demokratmi (CDU). Regionálny líder CDU Jan Redmann vyhlásil, že je otvorený rokovaniam v záujme „stability a spoľahlivosti v politike“ v Brandenbursku, ktoré obklopuje hlavné mesto Berlín.
Woidke ukončil po roku koaličnú spoluprácu s ľavicovo populistickou stranou BSW spriaznenou s Moskvou. Pre vnútrostranícke spory BSW opustil minister financií Robert Crumbach a dvaja ďalší poslanci. Crumbach obvinil straníckych kolegov zo snahy „byť opozičnými politikmi vo vláde“. BSW zase obvinila všetkých troch zo „zrady voličov“.
BSW vznikla ako Aliancia Sahry Wagenknechtovej (Bündnis Sahra Wagenknecht), po jej odstúpení z funkcie predsedníčky si však odhlasovala zmenu názvu na Aliancia pre sociálnu spravodlivosť a ekonomickú rozvážnosť. Ponechala si však pôvodnú skratku.
AfD po rozpade koalície požaduje nové voľby, pretože na území bývalej komunistickej NDR jej podpora stále stúpa. „Vládny chaos v Brandenbursku môže mať len jeden logický výsledok: okamžité predčasné voľby!“ napísala celoštátna spolupredsedníčka AfD Alice Weidelová na X.
V posledných voľbách v septembri 2024 bola AfD v Brandenbursku tesne za SPD a prieskumy jej teraz dávajú jasný náskok. Minulý rok prvýkrát vyhrala krajinské voľby v Durínsku a podobný výsledok jej v tomto roku ukaźujú prieskumy aj v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Predpomoransku.
Zatiaľ sa nikde nestala súčasťou vlády pre svoju krajne pravicovú populistickú politiku.
