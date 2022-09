V Bratislave sa uskutoční summit V4, osobne príde aj Zeman

Praha 23. septembra (TASR) - V Bratislave sa 11. októbra uskutoční prezidentský summit krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Na stretnutí, ktoré organizuje Slovensko, sa osobne zúčastní aj český prezident Miloš Zeman. TASR o tom informoval vedúci zahraničného odboru českej Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Rudolf Jindrák, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Summit bude tematicky rozdelený na dva bloky. V jednom z nich sa budú hlavy štátov zaoberať bezpečnostnou situáciou na Ukrajine a s tým súvisiacou zahraničnou politikou. V druhom bloku budú diskutovať o energetike a energetickej sebestačnosti. "To sú dve témy, ktoré pani prezidentka (Zuzana) Čaputová navrhla, a my s tým, samozrejme, súhlasíme," spresnil šéf zahraničného odboru KPR.



Hoci je postoj Maďarska na aktuálny vojnový konflikt v niektorých aspektoch odlišný než postoj zvyšných štátov zoskupenia, Jindrák nepredpokladá, že by medzi prezidentmi malo dôjsť k sporom. "Nepredpokladám, že tam bude nejaká hádka alebo spor, ale môže tam byť trochu iný pohľad Maďarska. Ale sme demokrati a táto diskusia je na to, aby sme si prípadné rozdielne veci medzi sebou povedali," povedal Jindrák.



Pre českého prezidenta Miloša Zemana to bude pravdepodobne posledné stretnutie s maďarskou a poľskou hlavou štátu vo funkcii českého prezidenta. "Čo sa týka slovenskej pani prezidentky, tak dúfam, že tradícia bude splnená tým, že jeho posledná cesta vo funkcii bude na Slovensko," povedal šéf zahraničného odboru KPR.



Ako doplnil, prezidenti krajín V4 sa v tomto formáte stretnú po šiesty raz. Od 1. júla 2022 predsedá Vyšehradskej štvorke Slovensko. Od 1. júla 2023 ho vystrieda Česká republika.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)