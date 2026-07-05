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V Bratislave si Deň Slovákov žijúcich v zahraničí pripomenú podujatím
Symbolické kladenie kvetov bude venované pamiatke všetkých, ktorí Slovensko opustili, no zachovali si jazyk, kultúru i vedomie príslušnosti k slovenskému národu.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Pri príležitosti nedeľného pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí sa v Bratislave bude konať kultúrno-spoločenské podujatie. Spomienková ceremónia sa uskutoční o 10.00 h v centre Sadu Janka Kráľa v Bratislave pri základnom kameni pripravovaného Pamätníka slovenského vysťahovalectva. TASR o tom informovala Jarmila Brezinová z oddelenia koordinácie štátnej politiky a externej komunikácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Symbolické kladenie kvetov bude venované pamiatke všetkých, ktorí Slovensko opustili, no zachovali si jazyk, kultúru i vedomie príslušnosti k slovenskému národu. Súčasťou programu budú aj kultúrne vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, z Maďarska, zo Srbska a z Českej republiky.
Tento deň si každoročne pripomínajú krajania po celom svete a zároveň sa v Bratislave stretávajú zástupcovia krajanských komunít z rôznych krajín, aby si uctili spoločné korene, podobné hodnoty a pretrvávajúce spojenie so Slovenskom. „Pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí je symbolickým mostom, ktorý spája Slovákov po celom svete s ich materskou krajinou. Je to príležitosť poďakovať sa všetkým krajanom, ktorí svojou prácou, talentom a každodenným úsilím šíria dobré meno Slovenska vo svete a zároveň si uchovávajú živý vzťah k svojim koreňom,“ uviedla predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková.
Deň Slovákov žijúcich v zahraničí bol ustanovený uznesením vlády SR v roku 1993. Pripadá na 5. júl, symbolicky spätý so sviatkom svätých Cyrila a Metoda, nositeľov slovanskej kultúry a duchovnosti.
Symbolické kladenie kvetov bude venované pamiatke všetkých, ktorí Slovensko opustili, no zachovali si jazyk, kultúru i vedomie príslušnosti k slovenskému národu. Súčasťou programu budú aj kultúrne vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, z Maďarska, zo Srbska a z Českej republiky.
Tento deň si každoročne pripomínajú krajania po celom svete a zároveň sa v Bratislave stretávajú zástupcovia krajanských komunít z rôznych krajín, aby si uctili spoločné korene, podobné hodnoty a pretrvávajúce spojenie so Slovenskom. „Pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí je symbolickým mostom, ktorý spája Slovákov po celom svete s ich materskou krajinou. Je to príležitosť poďakovať sa všetkým krajanom, ktorí svojou prácou, talentom a každodenným úsilím šíria dobré meno Slovenska vo svete a zároveň si uchovávajú živý vzťah k svojim koreňom,“ uviedla predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková.
Deň Slovákov žijúcich v zahraničí bol ustanovený uznesením vlády SR v roku 1993. Pripadá na 5. júl, symbolicky spätý so sviatkom svätých Cyrila a Metoda, nositeľov slovanskej kultúry a duchovnosti.