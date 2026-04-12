< sekcia Zahraničie
V Bratislave volilo v maďarských voľbách zatiaľ 78 ľudí
Na zastupiteľských úradoch sa dá voliť do 19.00 h.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Na veľvyslanectve Maďarska v Bratislave volilo v maďarských parlamentných voľbách dosiaľ 78 ľudí. Pre TASR to uviedli z veľvyslanectva s tým, že priebeh je pokojný.
V Maďarsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby. Maďarskí občania s trvalým pobytom v Maďarsku môžu voliť aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Hlasovať sa dá i na Slovensku, konkrétne na veľvyslanectve Maďarska v Bratislave a takisto v sídle konzulátov v Banskej Bystrici a Košiciach.
Na zastupiteľských úradoch sa dá voliť do 19.00 h. O možnosť voliť na ambasáde bolo treba vopred požiadať, urobiť sa tak dalo do 2. apríla do 16.00 h.
Voliť môžu aj maďarskí občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Maďarsku a žijú v zahraničí. Svoje volebné právo môžu uplatniť cez hlasovanie poštou.
