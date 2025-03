V Bratislave zadržali muža podozrivého z nedovoleného ozbrojovania

Bratislava 3. marca (TASR) - Polícia v bratislavskej Petržalke vo štvrtok (27. 2.) zadržala 31-ročného muža podozrivého z nedovoleného ozbrojovania. Mal u seba vreckový nožík aj podomácky upravenú pištoľ so zásobníkom spolu s ôsmimi kusmi nábojov a dvomi kusmi nábojníc. Hrozí mu väzenie na tri až osem rokov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



"Vyšetrovateľom bolo začaté trestné stíhanie a následne vznesené obvinenie 31-ročnému Danielovi B. z Bratislavy zo spáchania zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Taktiež bol vyšetrovateľom spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby," uviedol hovorca.