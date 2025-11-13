< sekcia Zahraničie
V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera
Plaz s názvom Tainrakuasuchus bellator, odvodeným od latinského slova „bojovník“, mal dĺžku približne 2,4 metra a vážil 60 kilogramov.
Autor TASR
Rio de Janeiro 13. novembra (TASR) - Vedci objavili v Brazílii fosíliu mäsožravého jaštera, ktorého existencia svedčí o dávnom prepojení medzi touto juhoamerickou krajinou a Afrikou pred približne 240 miliónmi rokov. Podľa hlavného výskumníka Rodriga Tempa Müllera ide o „extrémne vzácny“ objav, keďže tento druh bol doteraz vedecky neznámy. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na časopis Journal of Systematic Palaeontology (JSP).
Plaz s názvom Tainrakuasuchus bellator, odvodeným od latinského slova „bojovník“, mal dĺžku približne 2,4 metra a vážil 60 kilogramov. Podľa vedcov síce pripomínal dinosaura, ale v skutočnosti je predkom dnešných krokodílov.
Müller, ktorý viedol tím paleontológov z brazílskej Federálnej univerzity v Santa Marii, v štúdii zverejnenej v stredu potvrdil, že zviera bolo aktívnym dravcom.
Výskumníci objavili v máji v južnej Brazílii časti dolnej čeľuste, chrbtice a panvového pletenca. „Jeho objav pomáha ozrejmiť kľúčový moment v histórii života, obdobie, ktoré predchádzalo vzostupu dinosaurov,“ vysvetlil Müller.
„Objavili sme druh, ktorý patrí k dravcovi úzko príbuznému druhu (Mandasuchus tanyauchen) nájdenému v Tanzánii. Toto prepojenie medzi zvieratami z Južnej Ameriky a Afriky možno pochopiť na základe paleogeografie triasu,“ dodal Müller s tým, že v tom čase boli kontinenty spojené do jedného superkontinentu - Pangey.
„V dôsledku toho mali fauny Brazílie a Afriky niekoľko spoločných prvkov, čo odzrkadľuje prepletenú evolučnú a ekologickú históriu,“ povedal Müller.
„To ukazuje, že v oblasti, ktorá je dnes južnou Brazíliou, už plazy vytvorili rozmanité spoločenstvá prispôsobené rôznym stratégiám prežitia... Navyše tento objav odhaľuje, že takáto rozmanitosť nebola ojedinelým javom,“ doplnil.
Plaz s názvom Tainrakuasuchus bellator, odvodeným od latinského slova „bojovník“, mal dĺžku približne 2,4 metra a vážil 60 kilogramov. Podľa vedcov síce pripomínal dinosaura, ale v skutočnosti je predkom dnešných krokodílov.
Müller, ktorý viedol tím paleontológov z brazílskej Federálnej univerzity v Santa Marii, v štúdii zverejnenej v stredu potvrdil, že zviera bolo aktívnym dravcom.
Výskumníci objavili v máji v južnej Brazílii časti dolnej čeľuste, chrbtice a panvového pletenca. „Jeho objav pomáha ozrejmiť kľúčový moment v histórii života, obdobie, ktoré predchádzalo vzostupu dinosaurov,“ vysvetlil Müller.
„Objavili sme druh, ktorý patrí k dravcovi úzko príbuznému druhu (Mandasuchus tanyauchen) nájdenému v Tanzánii. Toto prepojenie medzi zvieratami z Južnej Ameriky a Afriky možno pochopiť na základe paleogeografie triasu,“ dodal Müller s tým, že v tom čase boli kontinenty spojené do jedného superkontinentu - Pangey.
„V dôsledku toho mali fauny Brazílie a Afriky niekoľko spoločných prvkov, čo odzrkadľuje prepletenú evolučnú a ekologickú históriu,“ povedal Müller.
„To ukazuje, že v oblasti, ktorá je dnes južnou Brazíliou, už plazy vytvorili rozmanité spoločenstvá prispôsobené rôznym stratégiám prežitia... Navyše tento objav odhaľuje, že takáto rozmanitosť nebola ojedinelým javom,“ doplnil.